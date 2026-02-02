Смартфон Samsung Galaxy A07 5G з екраном 120 Гц і 6000 мАч коштує $140

Samsung офіційно анонсувала смартфон Galaxy A07 5G – нову модель доступної A-серії, в якій виробник робить ставку на велику батарею та тривалу програмну підтримку.

Дисплей та продуктивність

Samsung Galaxy A07 5G оснащений 6,7-дюймовим PLS LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ (1600×720 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і типовою яскравістю 650 ніт. У режимі HBM панель може сягати 800 болт.

Смартфон побудований на 6-нм процесорі MediaTek Dimensity 6300, який забезпечує підтримку мереж 5G. Пристрій поставляється з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом до 128 ГБ. Також передбачено слот для карт microSD, що дозволяє розширити сховище без відмови від використання двох SIM-карток.

Камери

Основна камера складається з двох модулів: головного сенсора на 50 Мп та 2-мегапіксельного датчика глибини. Для селфі та відеодзвінків використовується передня камера на 8 Мп, розташована у краплеподібному вирізі у верхній частині дисплея.

Автономність та програмна підтримка

Однією з ключових особливостей Galaxy A07 5G стала батарея ємністю 6000 мАг, яка помітно перевищує показники попередника. Смартфон із коробки працює на One UI 8.0 на базі Android 16. Samsung обіцяє шість років оновлень Android та шість років патчів безпеки, що є нетиповим для цього цінового сегменту.

Додаткові характеристики

Серед інших особливостей – сканер відбитків пальців на бічній грані, 3,5-мм аудіороз’єм, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.3 та порт USB Type-C. Корпус має захист від пилу та бризок за стандартом IP54, товщиною 8,2 мм та вагою 199 г.

Ціна та доступність

Samsung Galaxy A07 5G вже надійшов у продаж на Філіппінах у кольорах Black та Light Violet. Версія з 4/64 ГБ пам’яті коштує $140, а конфігурація 4/128 ГБ – $170.