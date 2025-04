Смартфон-раскладушка Motorola Razr 60 Ultra получил 7-дюймовый экран, Snapdragon 8 Elite, три камеры по 50 Мпикс

Motorola представила новое поколение складного смартфона — Razr 60 Ultra, работающего на Android 15. Модель сочетает флагманскую производительность, интеграцию искусственного интеллекта и особый акцент на дизайне с использованием материалов вроде алькантары и натурального дерева.

Motorola Razr 60 Ultra построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм), что делает Razr 60 Ultra самым мощным среди всех раскладных смартфонов на данный момент. 7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 2912×1224 пикселей и пиковой яркостью до 4500 нит получил сертификацию Pantone и стал на 20% тоньше по рамкам. Внешний экран размером 4 дюйма с разрешением 1272×1080 защищён стеклом Gorilla Glass Ceramic и, по заявлению Motorola, на 40% больше аналогичных у конкурентов. Производитель предлагает необычные способы ношения устройства — например, как клипсу на одежде или как подвеску для сумки.

Особое внимание уделено системе moto ai, которая адаптируется к привычкам пользователя. Она включает функции Catch Me Up для резюмирования пропущенных уведомлений, Pay Attention для выделения важной информации и Remember This для быстрого сохранения данных. Также есть опция Next Move, которая предлагает действия на основе контекста на экране, и Smart Connect для трансляции контента на другие устройства. Режим Look Talk позволяет общаться с ИИ без использования рук при частичном сложении смартфона.

В Razr 60 Ultra также сделан акцент на камерах: это первый складной смартфон с тремя 50-мегапиксельными сенсорами, включая сверхширокоугольный модуль. Поддерживается съёмка в формате Dolby Vision и объёмный звук Dolby Atmos. В функциональности появились такие опции, как Group Shot для создания лучших групповых фото и Action Shot для съёмки движущихся объектов с минимальным размытием.

За автономность отвечает аккумулятор на 4700 мАч, обеспечивающий до 36 часов работы. Быстрая зарядка TurboPower мощностью 68 Вт позволяет зарядить смартфон до 80% за 8 минут. Также поддерживаются беспроводная зарядка на 30 Вт и обратная зарядка для подпитки других устройств.

Корпус смартфона оснащён титановым шарниром, имеет защиту по стандарту IP48 и использует переработанные материалы. Цветовые решения для устройства разработаны совместно с Pantone.

Motorola Razr 60 Ultra уже представлен официально и доступен в ряде стран. Цена варьируется в зависимости от рынка. В Европе стоимость версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составит около 1300 евро.

