Motorola Razr 60 Ultra отримав 7-дюймовий екран, Snapdragon 8 Elite, три камери по 50 Мпікс

Motorola представила нове покоління складаного смартфона — Razr 60 Ultra, що працює на Android 15. Модель поєднує флагманську продуктивність, інтеграцію штучного інтелекту та особливий акцент на дизайні з використанням матеріалів на кшталт алькантари та натурального дерева.

Motorola Razr 60 Ultra побудований на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм), що робить Razr 60 Ultra найпотужнішим серед усіх розкладних смартфонів на даний момент. 7-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю 2912×1224 пікселів і піковою яскравістю до 4500 нит отримав сертифікацію Pantone і став на 20% тоншим за рамками. Зовнішній екран розміром 4 дюйми з роздільною здатністю 1272х1080 захищений склом Gorilla Glass Ceramic і, за заявою Motorola, на 40% більше аналогічних у конкурентів. Виробник пропонує незвичайні способи носіння пристрою, наприклад, як кліпсу на одязі або як підвіску для сумки.

Особлива увага приділена системі moto ai, яка адаптується до звичок користувача. Вона включає функції Catch Me Up для резюмування пропущених повідомлень, Pay Attention для виділення важливої ​​інформації та Remember This для швидкого збереження даних. Також є опція Next mo ШІ без використання рук при частковому складанні смартфона.

У Razr 60 Ultra також зроблено акцент на камерах: це перший доладний смартфон з трьома 50-мегапіксельними сенсорами, включаючи надширококутний модуль. Підтримується зйомка у форматі Dolby Vision та об’ємний звук Dolby Atmos. У функціональності з’явилися такі опції, як Group Shot для створення кращих групових фото і Action Shot для зйомки об’єктів, що рухаються, з мінімальним розмиттям.

За автономність відповідає акумулятор на 4700 мАг, що забезпечує до 36 годин роботи. Швидке заряджання TurboPower потужністю 68 Вт дозволяє зарядити смартфон до 80% за 8 хвилин. Також підтримуються бездротове заряджання на 30 Вт і зворотне заряджання для підживлення інших пристроїв.

Корпус смартфона оснащений титановим шарніром, має захист за стандартом IP48 та використовує перероблені матеріали. Колірні рішення для пристрою розроблені разом із Pantone.

Motorola Razr 60 Ultra вже представлений офіційно та доступний у низці країн. Ціна варіюється в залежності від ринку. У Європі вартість версії з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті складе близько 1300 євро.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram