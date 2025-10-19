Смартфон HIROH на Андроид лишен сервисов Google

В мире смартфонов формируется новая тенденция — все больше пользователей стремятся избавиться от зависимости от Google и вернуть контроль над собственными данными. Люди ищут устройства без скрытой слежки, рекламы и телеметрии. На этом фоне появился новый игрок – HIROH Phone, смартфон с «железной» конфиденциальностью, сочетающий программную и аппаратную защиту.

Компания из Техаса открыто заявила, что планирует конкурировать с Apple и Samsung, а также опубликовала таблицу сравнений с Galaxy S25+. HIROH позиционирует свое устройство как флагман для пользователей, стремящихся к полной конфиденциальности.

Смартфон без Google

HIROH Phone работает на e/OS – модифицированной версии Android, ориентированной на конфиденциальность. Эта система используется также в Fairphone 6 и полностью освобождена от сервисов Google. В нем удалены все трекеры, а вместо них установлены открытые альтернативы с открытым кодом, которые не передают никаких данных третьим сторонам.

Тем не менее, интерфейс и функции остаются привычными для Android-пользователей — можно устанавливать те же приложения, настраивать систему и пользоваться полным функционалом без создания поведенческого профиля.

Ключевая особенность HIROH Phone — физические переключатели безопасности, подобные применявшимся в военных или правительственных устройствах.

Первый мгновенно выключает камеру и микрофон, полностью блокируя доступ к ним даже для вредоносных программ.

Второй разрывает все беспроводные соединения — GPS, Wi-Fi и Bluetooth — одним движением.

Технические характеристики

HIROH Phone оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Внутри MediaTek Dimensity 8300, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения зашифрованной microSD до 2 ТБ.

Основная камера – 108+13+2 Мп, фронтальная – 32 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы.

Доступность

HIROH Phone уже можно предварительно заказать в США за $99 в качестве раннего взноса. После старта продаж в феврале 2026 года цена вырастет до $999.

HIROH хочет стать выбором для тех, кто ценит полную автономию, безопасность и свободу от экосистемы Google.