Смартфон HIROH на Андроїд позбавлений сервісів Google

У світі смартфонів формується нова тенденція — все більше користувачів прагнуть позбавитися залежності від Google і повернути контроль над власними даними. Люди шукають пристрої без прихованого стеження, реклами та телеметрії. На цьому фоні з’явився новий гравець – HIROH Phone, смартфон з “залізною” конфіденційністю, що поєднує програмний та апаратний захист.

Компанія з Техасу відкрито заявила, що планує конкурувати з Apple та Samsung, а також опублікувала таблицю порівнянь із Galaxy S25+. HIROH позиціонує свій пристрій як флагман для користувачів, які прагнуть повної конфіденційності.

Смартфон без Google

HIROH Phone працює на e/OS – модифікованій версії Android, орієнтованій на конфіденційність. Ця система використовується також у Fairphone 6 та повністю звільнена від сервісів Google. У ньому видалено всі трекери, а замість них встановлено відкриті альтернативи з відкритим кодом, які не передають жодних даних третім сторонам.

Тим не менш, інтерфейс та функції залишаються звичними для Android-користувачів – можна встановлювати ті ж програми, налаштовувати систему та користуватися повним функціоналом без створення поведінкового профілю.

Ключова особливість HIROH Phone — фізичні перемикачі безпеки, подібні до військових або урядових пристроїв.

Перший миттєво вимикає камеру та мікрофон, повністю блокуючи доступ до них навіть для шкідливих програм.

Другий розриває всі бездротові з’єднання — GPS, Wi-Fi та Bluetooth — одним рухом.

Технічні характеристики

HIROH Phone оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1600 нит.

Усередині MediaTek Dimensity 8300, 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища з можливістю розширення зашифрованої microSD до 2 ТБ.

Основна камера – 108+13+2 Мп, фронтальна – 32 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мАг забезпечує тривалий час роботи.

Доступність

HIROH Phone вже можна попередньо замовити в США за $99 як ранній внесок. Після старту продажу у лютому 2026 року ціна зросте до $999.

HIROH хоче стати вибором для тих, хто цінує повну автономію, безпеку та свободу від екосистеми Google.