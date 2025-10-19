Смартфон HIROH на Андроїд позбавлений сервісів Google19.10.25
У світі смартфонів формується нова тенденція — все більше користувачів прагнуть позбавитися залежності від Google і повернути контроль над власними даними. Люди шукають пристрої без прихованого стеження, реклами та телеметрії. На цьому фоні з’явився новий гравець – HIROH Phone, смартфон з “залізною” конфіденційністю, що поєднує програмний та апаратний захист.
Компанія з Техасу відкрито заявила, що планує конкурувати з Apple та Samsung, а також опублікувала таблицю порівнянь із Galaxy S25+. HIROH позиціонує свій пристрій як флагман для користувачів, які прагнуть повної конфіденційності.
Смартфон без Google
HIROH Phone працює на e/OS – модифікованій версії Android, орієнтованій на конфіденційність. Ця система використовується також у Fairphone 6 та повністю звільнена від сервісів Google. У ньому видалено всі трекери, а замість них встановлено відкриті альтернативи з відкритим кодом, які не передають жодних даних третім сторонам.
Тим не менш, інтерфейс та функції залишаються звичними для Android-користувачів – можна встановлювати ті ж програми, налаштовувати систему та користуватися повним функціоналом без створення поведінкового профілю.
Ключова особливість HIROH Phone — фізичні перемикачі безпеки, подібні до військових або урядових пристроїв.
- Перший миттєво вимикає камеру та мікрофон, повністю блокуючи доступ до них навіть для шкідливих програм.
- Другий розриває всі бездротові з’єднання — GPS, Wi-Fi та Bluetooth — одним рухом.
Технічні характеристики
HIROH Phone оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1600 нит.
Усередині MediaTek Dimensity 8300, 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища з можливістю розширення зашифрованої microSD до 2 ТБ.
Основна камера – 108+13+2 Мп, фронтальна – 32 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мАг забезпечує тривалий час роботи.
Доступність
HIROH Phone вже можна попередньо замовити в США за $99 як ранній внесок. Після старту продажу у лютому 2026 року ціна зросте до $999.
HIROH хоче стати вибором для тих, хто цінує повну автономію, безпеку та свободу від екосистеми Google.
