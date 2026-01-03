 

Смарт часы Pebble Round 2 — стали обновлением культовых часов с улучшенным e-paper-дисплеем и автономностью до 14 дней

03.01.26

Pebble Round 2

 

Основатель компании Pebble Эрик Мигиковски продолжает возвращение бренда на рынок носимой электроники и представил Pebble Round 2 – обновленную версию своих знаковых смарт-часов, которые в свое время стали ориентиром для всей отрасли.

 

Чем знаменита Pebble

 

Pebble вошла в историю как один из первых производителей массовых смарт-часов, а модель Pebble Time Round, выпущенная в 2015 году, задала стандарты дизайна и автономности для последующих устройств. Pebble Round 2 позиционируется как идейный преемник той модели, при этом разработчики сконцентрировались на устранении ключевых недостатков оригинала.

 

Pebble Round 2

 

Времена сохранили узнаваемый минималистичный облик, но получили заметно улучшенный цветной e-paper-дисплей диагоналлю 1,3 дюйма с разрешением 260х260 пикселей. Толщина корпуса составляет 8,1 мм, что делает новинку одной из самых тонких в своем классе, а уменьшенные рамки экрана исправляют одну из самых часто критикуемых особенностей предыдущего поколения.

 

Про часы Pebble Round 2

 

Корпус Pebble Round 2 выполнен из нержавеющей стали. Покупателям предложены версии в серебристом, черном и розово-золотом цветах. В зависимости от варианта отличаются размеры ремешков: модель в розово-золотом цвете комплектуется ремешком шириной 14 мм, чёрная версия — 20 мм, а серебристая доступна с обоими вариантами. Таким образом, разработчики сделали акцент на универсальности и возможности подобрать конфигурацию под разные предпочтения.

 

Одной из ключевых особенностей Pebble остается энергоэффективность, и Round 2 продолжают эту философию. Времена работают от 10 до 14 дней без подзарядки, что заметно выделяет их на фоне большинства современных смарт-устройств. Экран постоянно активен и остается хорошо читаемым как при ярком солнечном свете, так и в помещении, что подчеркивает практический подход компании к повседневному использованию гаджета.

 

Для кого созданы Pebble Round 2

 

Pebble Round 2

 

Pebble Round 2 не ориентированы на конкуренцию с продвинутыми фитнес-часами, однако предлагают базовый набор функций для повседневных задач. Устройство позволяет отслеживать активность и сон, использовать два встроенных микрофона для записи голосовых заметок и взаимодействия с приложениями, а также поддерживает уведомления, таймеры, будильники и экосистему приложений Pebble.

 

Новое время уже доступно для предварительного заказа по цене 199 долларов. Начало рассылки и открытых продаж запланировано на май 2026 года. Дополнительные подробности о Pebble Round 2 компания пообещала раскрыть на выставке CES 2026 года.


03.01.26 | 08.12
02.01.26 | 23.13
ИИ-агенты как следующий этап автоматизации бизнес-процессов   
ai agents

ИИ-агенты — автономные системы для автоматизации бизнес-процессов, снижения операционной нагрузки и масштабирования корпоративных ИТ-систем. Надежная инфраструктура и безопасность данных как ключевые факторы внедрения.

