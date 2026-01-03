Смарт годинник Pebble Round 2 – став оновленням культового годинника з покращеним e-paper-дисплеєм і автономністю до 14 днів

Засновник компанії Pebble Ерік Мігіковскі продовжує повернення бренду на ринок електроніки, що носиться, і представив Pebble Round 2 – оновлену версію своїх знакових смарт-годин, які свого часу стали орієнтиром для всієї галузі.

Чим відома Pebble

Pebble увійшла в історію як один з перших виробників масового смарт-годинника, а модель Pebble Time Round, випущена в 2015 році, задала стандарти дизайну та автономності для подальших пристроїв. Pebble Round 2 позиціонується як ідейний наступник моделі, при цьому розробники сконцентрувалися на усуненні ключових недоліків оригіналу.

Часи зберегли відомий мінімалістичний вигляд, але отримали помітно покращений кольоровий e-paper-дисплей діагональю 1,3 дюйма з роздільною здатністю 260х260 пікселів. Товщина корпусу становить 8,1 мм, що робить новинку однією з найтонших у своєму класі, а зменшені рамки екрану виправляють одну з особливостей попереднього покоління, що найчастіше критикуються.

Про годинник Pebble Round 2

Корпус Pebble Round 2 виконаний із нержавіючої сталі. Покупцям запропоновані версії у сріблястому, чорному та рожево-золотому кольорах. Залежно від варіанта відрізняються розміри ремінців: модель у рожево-золотому кольорі комплектується ремінцем шириною 14 мм, чорна версія – 20 мм, а срібляста доступна з обома варіантами. Таким чином, розробники наголосили на універсальності і можливості підібрати конфігурацію під різні переваги.

Однією з ключових особливостей Pebble залишається енергоефективність і Round 2 продовжують цю філософію. Часи працюють від 10 до 14 днів без заряджання, що помітно виділяє їх на тлі більшості сучасних смарт-пристроїв. Екран постійно активний і залишається добре читаним при яскравому сонячному світлі, так і в приміщенні, що підкреслює практичний підхід компанії до повсякденного використання гаджета.

Для кого створені Pebble Round 2

Pebble Round 2 не орієнтовані на конкуренцію з просунутим фітнес-годинником, проте пропонують базовий набір функцій для повсякденних завдань. Пристрій дозволяє відстежувати активність і сон, використовувати два вбудовані мікрофони для запису голосових нотаток та взаємодії з програмами, а також підтримує повідомлення, таймери, будильники та екосистему програм Pebble.

Новий час вже доступний для попереднього замовлення за ціною 199 доларів. Початок розсилки та відкритих продажів заплановано на травень 2026 року. Додаткові подробиці Pebble Round 2 компанія пообіцяла розкрити на виставці CES 2026 року.