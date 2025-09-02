Следующим после Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота

Qualcomm готовит мощный флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который в очередной раз обещает стать самым быстрым решением на рынке мобильных чипов. Особую версию получит линейка Samsung Galaxy S26: именно там частота центральных ядер поднимется до рекордных 4,74 ГГц, что ранее не встречалось в смартфонах. Базовая модификация працюватиме на частоте 4,61 ГГц и будет установлена в устройствах Xiaomi, Honor, iQOO, OnePlus и Realme.

Архитектура нового чипа включает два производительных ядра, работающих на частотах до 4,61 ГГц, шесть продуктивных ядер с показателем 3,63 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 840 с частотой 1,2 ГГц. В тестах AnTuTu одиннадцатой версии процессор набирает более четырёх миллионов баллов. Для сравнения, в базе данных указан результат 2 662 615 баллов для смартфона.

Состав Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5:

2 главных ядра с частотой до 4,61 ГГц (у Galaxy S26 — до 4,74 ГГц);

6 производительных ядер на частоте 3,63 ГГц;

графика Adreno 840 с частотой 1,2 ГГц

Премьера Snapdragon 8 Elite Gen 5 ожидается на саммите Snapdragon Summit 23 сентября, а первые смартфоны с этим процессором появятся в продаже в четвёртом квартале 2025 года. Конкуренция будет жаркой: уже 9 сентября Apple представит iPhone 17 с чипом A19 Pro, а 22 сентября MediaTek раскроет свой Dimensity 9500.