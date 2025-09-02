Наступним після Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 буде Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота02.09.25
Qualcomm готує потужний флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який вкотре обіцяє стати найшвидшим рішенням на ринку мобільних чіпів. Особливу версію отримає лінійка Samsung Galaxy S26: саме там частота центральних ядер підніметься до рекордних 4,74 ГГц, що раніше не траплялося в смартфонах. Базова модифікація працюватиме на частоті 4,61 ГГц і буде встановлена у пристроях Xiaomi, Honor, iQOO, OnePlus та Realme.
Архітектура нового чіпа включає два продуктивні ядра, що працюють на частотах до 4,61 ГГц, шість продуктивних ядер з показником 3,63 ГГц, а також графічний прискорювач Adreno 840 з частотою 1,2 ГГц. У тестах AnTuTu одинадцятої версії процесор набирає понад чотири мільйони балів. Для порівняння, в базі даних вказано результат 2662615 балів для смартфона.
Склад Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5:
- 2 головні ядра з частотою до 4,61 ГГц (у Galaxy S26 – до 4,74 ГГц);
- 6 продуктивних ядер на частоті 3,63 ГГц;
- графіка Adreno 840 із частотою 1,2 ГГц
Прем’єра Snapdragon 8 Elite Gen 5 очікується на саміті Snapdragon Summit 23 вересня, а перші смартфони із цим процесором з’являться у продажу у четвертому кварталі 2025 року. Конкуренція буде гарячою: вже 9 вересня Apple представить iPhone 17 з чіпом A19 Pro, а 22 вересня MediaTek розкриє свій Dimensity 9500.
