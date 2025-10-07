Сканы документов пользователей Discord были украдены

Discord подтвердила утечку данных, которая произошла из-за взлома стороннего сервиса, предоставлявшего компании услуги клиентской поддержки. В результате атаки злоумышленники получили доступ к внутренним инструментам поддержки, что позволило им просматривать часть пользовательской информации, включая адреса электронной почты, переписку со службой поддержки, копии документов, подтверждающих личность, и другие учетные данные.

Компания сообщила, что инцидент уже локализован, а пользователям, чьи данные могли быть скомпрометированы, направлены уведомления с рекомендациями по усилению безопасности. Discord также призывает быть внимательными к возможным фишинговым письмам, которые могут использовать украденные данные.

Хотя основная инфраструктура Discord не пострадала, этот случай вновь поднял вопрос о надежности сторонних поставщиков услуг, имеющих доступ к внутренним системам компании. Руководство Discord заявило о намерении пересмотреть политику взаимодействия с такими партнерами и укрепить защиту пользовательских данных.