Скани документів користувачів Discord були вкрадені07.10.25
Discord підтвердила витік даних, який стався через злом стороннього сервісу, що надавав компанії послуги клієнтської підтримки. В результаті атаки зловмисники отримали доступ до внутрішніх інструментів підтримки, що дозволило їм переглядати частину інформації користувача, включаючи адреси електронної пошти, листування зі службою підтримки, копії документів, що підтверджують особу, та інші облікові дані.
Компанія повідомила, що інцидент вже локалізований, а користувачам, чиї дані могли бути скомпрометовані, надіслано повідомлення з рекомендаціями щодо посилення безпеки. Discord також закликає бути уважними до можливих фішингових листів, які можуть використовувати вкрадені дані.
Хоча основна інфраструктура Discord не постраждала, цей випадок знову порушив питання про надійність сторонніх постачальників послуг, які мають доступ до внутрішніх систем компанії. Керівництво Discord заявило про намір переглянути політику взаємодії з такими партнерами і зміцнити захист даних.
