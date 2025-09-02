Системные требования Battlefield 6 — на удивление скромные02.09.25
Electronic Arts раскрыла новые подробности о предстоящем шутере Battlefield 6. Разработчики заявляют, что проект получит расширенные возможности для ПК: поддержку разрешения 4K, ультрашироких экранов с соотношением сторон 21:9 и 32:9, работу с HDR, разблокированный кадровый режим, полную совместимость с контроллерами PlayStation 5 и Xbox, а также наличие приватных и публичных серверов. Кроме того, будут предусмотрены специальные режимы для стримеров и вариант игры в «инкогнито».
При этом для запуска игры не потребуется новейшее оборудование. В EA отмечают, что даже семилетний бюджетный компьютер способен справиться с Battlefield 6 на минимальных настройках при разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду. Минимальные требования включают Windows 10 или 11, процессор уровня Intel Core i5-8400 либо AMD Ryzen 5 2600, видеокарту NVIDIA RTX 2060, AMD RX 5600 XT или Intel Arc A380 с 6 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти и около 55 ГБ свободного места на жёстком диске. Для установки SSD не является обязательным, что отличается от требований открытой беты, где требовалось 75 ГБ.
Для работы игры в 4K при 60 кадрах в секунду и максимальных настройках потребуется значительно более мощная система. Однако разработчики интегрировали современные технологии от NVIDIA, AMD и Intel — DLSS 4, FSR 4, XeSS 2 и генерацию кадров, что должно снизить нагрузку и повысить частоту кадров.
Выход Battlefield 6 намечен на 10 октября 2025 года. Игроки, опробовавшие бета-версию, уже делятся вражениями: часть аудитории положительно оценила улучшения, в то время как другие критикуют более динамичный геймплей, схожий с серией Call of Duty.
