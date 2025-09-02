Системні вимоги Battlefield 6 – напрочуд скромні

Electronic Arts розкрила нові подробиці про майбутній шутер Battlefield 6. Розробники заявляють, що проект отримає розширені можливості для ПК: підтримку роздільної здатності 4K, ультрашироких екранів зі співвідношенням сторін 21:9 і 32:9, роботу з HDR, розблокований кадровий режим, повну сумісність з контролем громадських серверів. Крім того, будуть передбачені спеціальні режими для стримерів та варіант гри в «інкогніто».

При цьому для запуску гри не потрібне нове обладнання. У EA відзначають, що навіть семирічний бюджетний комп’ютер здатний впоратися з Battlefield 6 на мінімальних налаштуваннях при роздільній здатності 1080p та 30 кадрах на секунду. Мінімальні вимоги включають Windows 10 або 11, процесор рівня Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 2600, відеокарту NVIDIA RTX 2060, AMD RX 5600 XT або Intel Arc A380 з 6 ГБ відеопам’яті, 16 ГБ оперативної пам’яті і близько 55. Для встановлення SSD не є обов’язковим, що відрізняється від вимог відкритої бети, де потрібно 75 ГБ.

Для роботи гри в 4K при 60 кадрах в секунду та максимальних налаштуваннях знадобиться значно потужніша система. Однак розробники інтегрували сучасні технології від NVIDIA, AMD та Intel – DLSS 4, FSR 4, XeSS 2 та генерацію кадрів, що має знизити навантаження та підвищити частоту кадрів.

Вихід Battlefield 6 заплановано на 10 жовтня 2025 року. Гравці, які випробували бета-версію, вже діляться ворожіннями: частина аудиторії позитивно оцінила поліпшення, тоді як інші критикують динамічніший геймплей, схожий із серією Call of Duty.