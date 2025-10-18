Sikorsky представила прототип беспилотного вертолета на базе Black Hawk

Американская компания Sikorsky представила прототип нового грузового беспилотника S-70UAS U-Hawk, созданного на базе вертолёта UH-60L Black Hawk. Премьера прошла на выставке AUSA 2025, сообщает Defence Blog.

В новой версии отсутствует кабина пилотов — вместо неё установлен раздвижной нос и грузовая рампа. Это позволило увеличить внутреннее пространство на 25% по сравнению с оригинальным Black Hawk.

Представленный Sikorsky S-70UAS U-Hawk предназначен для перевозки ракет, небольших транспортных средств, модульных контейнеров или групп дронов. Также предусмотрена возможность установки дополнительных топливных баков.

U-Hawk способен нести до 4 тонн груза на внешней подвеске. Запас хода — свыше 1600 морских миль (около 3000 км) на одной заправке. В режиме зависания дрон может находиться до 14 часов без дозаправки.

Для управления U-Hawk используется планшет, а также встроенная автоматическая система пилотирования MATRIX, которая самостоятельно строит маршрут, анализируя данные с камер, датчиков и навигационных алгоритмов без участия человека.

Система MATRIX также способна взаимодействовать с наземными беспилотными транспортами. На выставке AUSA компания показала демонстрацию: U-Hawk доставил и затем эвакуировал наземный дрон HDT Hunter Wolf 6×6, используя переднюю грузовую рампу.

Ранее компания Saab представила в Польше собственный дрон-вертолёт, развивающий скорость до 140 км/ч. Он уже выпускается серийно и поставляется клиентам в Европе, Северной Америке и Азии, а также проходит испытания для ВМС Испании.