Sikorsky представила прототип беспилотного вертолета на базе Black Hawk18.10.25
Американская компания Sikorsky представила прототип нового грузового беспилотника S-70UAS U-Hawk, созданного на базе вертолёта UH-60L Black Hawk. Премьера прошла на выставке AUSA 2025, сообщает Defence Blog.
В новой версии отсутствует кабина пилотов — вместо неё установлен раздвижной нос и грузовая рампа. Это позволило увеличить внутреннее пространство на 25% по сравнению с оригинальным Black Hawk.
Представленный Sikorsky S-70UAS U-Hawk предназначен для перевозки ракет, небольших транспортных средств, модульных контейнеров или групп дронов. Также предусмотрена возможность установки дополнительных топливных баков.
U-Hawk способен нести до 4 тонн груза на внешней подвеске. Запас хода — свыше 1600 морских миль (около 3000 км) на одной заправке. В режиме зависания дрон может находиться до 14 часов без дозаправки.
Для управления U-Hawk используется планшет, а также встроенная автоматическая система пилотирования MATRIX, которая самостоятельно строит маршрут, анализируя данные с камер, датчиков и навигационных алгоритмов без участия человека.
Система MATRIX также способна взаимодействовать с наземными беспилотными транспортами. На выставке AUSA компания показала демонстрацию: U-Hawk доставил и затем эвакуировал наземный дрон HDT Hunter Wolf 6×6, используя переднюю грузовую рампу.
Ранее компания Saab представила в Польше собственный дрон-вертолёт, развивающий скорость до 140 км/ч. Он уже выпускается серийно и поставляется клиентам в Европе, Северной Америке и Азии, а также проходит испытания для ВМС Испании.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Sikorsky представила прототип беспилотного вертолета на базе Black Hawk беспилотники концепт
Американская компания Sikorsky представила прототип нового грузового беспилотника S-70UAS U-Hawk, созданного на базе вертолёта UH-60L Black Hawk
TP-Link уже протестировала первый прототип устройства с Wi-Fi 8 TP-Link Wi-Fi
TP-Link объявила об успешном тестировании первого прототипа оборудования Wi-Fi 8, сделав шаг к новому поколению беспроводных технологий
TP-Link уже протестировала первый прототип устройства с Wi-Fi 8
Акции Xiaomi упали из-за смертельной ДТП с участием электрокара SU7
Бесплатный VPN появился в браузере Mozilla Firefox
Восстановить аккаунт Google можно будет с помощью друзей
Новая гарнитура Apple Vision Pro получила процессор M5 и цену $3500
Toyota представила новую мультимедийную систему
Сервис Apple TV Plus переименовали в Apple TV
Обновленные планшеты Apple iPad Pro тоже получили чип M5
Новый 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 мощнее на 20 %, а стоит столько же
Укрпочта анонсировала запуск своей сети почтоматов. Первый 100 появятся до конца года
Google позволит скрыть рекламу в поиске
IDC: несмотря на торговую войну рынок смартфонов растет