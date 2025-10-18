Sikorsky представила прототип безпілотного вертольота на базі Black Hawk

Американська компанія Sikorsky представила прототип нового вантажного безпілотника S-70UAS U-Hawk, створеного на базі гелікоптера UH-60L Black Hawk. Прем’єра відбулася на виставці AUSA 2025, повідомляє Defence Blog.

У новій версії відсутня кабіна пілотів – замість неї встановлений розсувний ніс та вантажна рампа. Це дозволило збільшити внутрішній простір на 25% порівняно з оригінальним Black Hawk.

Представлений Sikorsky S-70UAS U-Hawk призначений для перевезення ракет, невеликих транспортних засобів, модульних контейнерів або груп дронів. Також передбачено можливість встановлення додаткових паливних баків.

U-Hawk здатний нести до 4 тонн вантажу на зовнішній підвісці. Запас ходу – понад 1600 морських миль (близько 3000 км) на одній заправці. У режимі зависання дрон може бути до 14 годин без дозаправки.

Для управління U-Hawk використовується планшет, а також вбудована автоматична система пілотування MATRIX, яка самостійно будує маршрут, аналізуючи дані з камер, датчиків та алгоритмів навігації без участі людини.

Система MATRIX також здатна взаємодіяти із наземними безпілотними транспортами. На виставці AUSA компанія показала демонстрацію: U-Hawk доставив і евакуював наземний дрон HDT Hunter Wolf 6×6, використовуючи передню вантажну рампу.

Раніше компанія Saab представила у Польщі власний дрон-вертоліт, що розвиває швидкість до 140 км/год. Він вже випускається серійно та поставляється клієнтам у Європі, Північній Америці та Азії, а також проходить випробування для ВМС Іспанії.