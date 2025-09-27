Samsung получила права на еще 8 аудио брендов27.09.25
Harman, дочерняя компания Samsung, объявила о покупке аудиоподразделения Sound United у Masimo за $350 миллионов. Под новый холдинг переходят известные бренды Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé и Boston Acoustics.
Сделка усиливает позиции Samsung на рынке звука. Ранее, в 2016 году, корейский концерн уже приобрёл Harman вместе с брендами JBL, Harman Kardon и AKG за $8 миллиардов.
В Harman отмечают, что Sound United сохранит самостоятельность и будет работать как отдельный бизнес-направление в составе Lifestyle Division. При этом компанія сможет воспользоваться глобальными ресурсами Harman, что даст брендам шире охват и новые возможности для развития.
Эксперты отмечают, что глобальный рынок аудиотехники будет расти: если в 2025 году его объем оценивался в $60,8 миллиарда, то к 2029 году он может достичь $70 миллиардов. На этом фоне усиление позиций через приобретение известных брендов выглядит логичным шагом.
