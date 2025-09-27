Samsung отримала права на ще 8 аудіо брендів27.09.25
Harman, дочірня компанія Samsung, оголосила про покупку аудіопідрозділу Sound United у Masimo за $350 мільйонів. Під новий холдинг переходять найвідоміші бренди Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé та Boston Acoustics.
Угода посилює позиції Samsung на ринку звуку. Раніше, у 2016 році, корейський концерн вже придбав Harman разом із брендами JBL, Harman Kardon та AKG за $8 мільярдів.
У Harman відзначають, що Sound United збереже самостійність і працюватиме як окремий бізнес-напрямок у складі Lifestyle Division. При цьому компанія зможе скористатися глобальними ресурсами Harman, що дасть брендам ширше охоплення та нові можливості для розвитку.
Експерти зазначають, що глобальний ринок аудіотехніки зростатиме: якщо у 2025 році його обсяг оцінювався у $60,8 мільярда, то до 2029 року він може досягти $70 мільярдів. На цьому фоні посилення позицій через придбання відомих брендів має логічний крок.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Samsung отримала права на ще 8 аудіо брендів Samsung бізнес
Harman, дочірня компанія Samsung, оголосила про покупку аудіопідрозділу Sound United у Masimo за $350 мільйонів
Смартфони Xiaomi 15T та 15T Pro: отримали Dimensity 9400+, накопичувач UFS 4.1 та збільшений акумулятор MediaTek Xiaomi смартфон
Компанія Xiaomi завершила цикл попереднього покоління, представивши серію 15T буквально за день до виходу нових флагманів Xiaomi 17
Samsung отримала права на ще 8 аудіо брендів
Смартфони Xiaomi 15T та 15T Pro: отримали Dimensity 9400+, накопичувач UFS 4.1 та збільшений акумулятор
Клавіатура Logitech Signature Slim Solar K980 має нескінченну автономність завдяки зарядці від сонця
Вийшов новий трейлер сюжетної компанії Battlefield 6
Представлені смартфони серії Xiaomi 17: два екрани, Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятор 7000 мАг
Передплата Google AI Plus стала доступною в Україні
Xiaomi Band 10 випустили у золотій версії
Montblanc E Ink Digital Paper – електронний блокнот на E Ink за $905
Ці навушники Bang & Olufsen дорожчі за iPhone 17
Сервіс HBO Max з’явився в Україні
Навушники Anker Soundcore Sleep A30 борються з хропінням