Samsung отримала права на ще 8 аудіо брендів

Harman, дочірня компанія Samsung, оголосила про покупку аудіопідрозділу Sound United у Masimo за $350 мільйонів. Під новий холдинг переходять найвідоміші бренди Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé та Boston Acoustics.

Угода посилює позиції Samsung на ринку звуку. Раніше, у 2016 році, корейський концерн вже придбав Harman разом із брендами JBL, Harman Kardon та AKG за $8 мільярдів.

У Harman відзначають, що Sound United збереже самостійність і працюватиме як окремий бізнес-напрямок у складі Lifestyle Division. При цьому компанія зможе скористатися глобальними ресурсами Harman, що дасть брендам ширше охоплення та нові можливості для розвитку.

Експерти зазначають, що глобальний ринок аудіотехніки зростатиме: якщо у 2025 році його обсяг оцінювався у $60,8 мільярда, то до 2029 року він може досягти $70 мільярдів. На цьому фоні посилення позицій через придбання відомих брендів має логічний крок.