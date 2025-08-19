Samsung Odyssey G6 — геймерский OLED-монитор с частотой 500 Гц

Samsung представила игровой монитор Odyssey OLED G6 (G60SF) — первый в мире 27-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 500 Гц. Устройство ориентировано на киберспортсменов и геймеров, для которых критичны минимальная задержка отклика и максимальная плавность изображения.

Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) оснащена QD-OLED панелью с соотношением сторон 16:9 и разрешением QHD (2560×1440). Время отклика Samsung Odyssey G6 составляет 0,03 мс, контрастность — 1 000 000:1, пиковая яркость достигает 1000 нит. Сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 гарантирует глубокие чёрные оттенки и реалистичную передачу света, а технология Glare Free снижает отражения на экране.

Монитор Samsung поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, а также получил сертификацию Pantone Validated — устройство способно точно воспроизводить более 2100 цветов и 110 оттенков кожи. В набор интерфейсов входят два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-A, USB Type-B и аудиовыход 3,5 мм. Производитель предоставляет трёхлетнюю гарантию.

Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) уже поступил в продажу по цене $999 и комплектуется регулируемой подставкой. Для справки: первой о мониторе с частотой 500 Гц заявила MSI, однако именно Samsung удалось первой вывести готовый продукт на рынок.