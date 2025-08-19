Samsung Odyssey G6 – геймерський OLED-монітор з частотою 500 Гц

Samsung представила ігровий монітор Odyssey OLED G6 (G60SF) – перший у світі 27-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 500 Гц. Пристрій орієнтований на кіберспортсменів та геймерів, для яких критичні мінімальна затримка відгуку та максимальна плавність зображення.

Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) оснащена QD-OLED панеллю із співвідношенням сторін 16:9 та роздільною здатністю QHD (2560×1440). Час відгуку Samsung Odyssey G6 складає 0,03 мс, контрастність – 1 000 000:1, пікова яскравість досягає 1000 нит. Сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500 гарантує глибокі чорні відтінки та реалістичну передачу світла, а технологія Glare Free знижує відображення на екрані.

Монітор Samsung підтримує AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-Sync, а також отримав сертифікацію Pantone Validated – пристрій здатний точно відтворювати понад 2100 кольорів та 110 відтінків шкіри. У набір інтерфейсів входять два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-A, USB Type-B та аудіовиход 3,5 мм. Виробник надає трирічну гарантію.

Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) вже надійшов у продаж за ціною $999 і комплектується регульованою підставкою. Для довідки: першою про монітор із частотою 500 Гц заявила MSI, проте саме Samsung вдалося першою вивести готовий продукт на ринок.