Samsung Odyssey G6 – геймерський OLED-монітор з частотою 500 Гц19.08.25
Samsung представила ігровий монітор Odyssey OLED G6 (G60SF) – перший у світі 27-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 500 Гц. Пристрій орієнтований на кіберспортсменів та геймерів, для яких критичні мінімальна затримка відгуку та максимальна плавність зображення.
Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) оснащена QD-OLED панеллю із співвідношенням сторін 16:9 та роздільною здатністю QHD (2560×1440). Час відгуку Samsung Odyssey G6 складає 0,03 мс, контрастність – 1 000 000:1, пікова яскравість досягає 1000 нит. Сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500 гарантує глибокі чорні відтінки та реалістичну передачу світла, а технологія Glare Free знижує відображення на екрані.
Монітор Samsung підтримує AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-Sync, а також отримав сертифікацію Pantone Validated – пристрій здатний точно відтворювати понад 2100 кольорів та 110 відтінків шкіри. У набір інтерфейсів входять два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-A, USB Type-B та аудіовиход 3,5 мм. Виробник надає трирічну гарантію.
Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) вже надійшов у продаж за ціною $999 і комплектується регульованою підставкою. Для довідки: першою про монітор із частотою 500 Гц заявила MSI, проте саме Samsung вдалося першою вивести готовий продукт на ринок.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Samsung Odyssey G6 – геймерський OLED-монітор з частотою 500 Гц OLED Samsung монiтор
Час відгуку Samsung Odyssey G6 OLED становить 0,03 мс, контрастність – 1 000 000:1, пікова яскравість досягає 1000 ніт.
Xiaomi випустила зубну щітку зі штучним інтелектом Xiaomi штучний інтелект
Зубна точка Xiaomi здатна автоматично визначати поверхню та змінювати режим роботи залежно від зони чищення
Samsung Odyssey G6 – геймерський OLED-монітор з частотою 500 Гц
Xiaomi випустила зубну щітку зі штучним інтелектом
У соціальній мережі Threads вже 400 млн активних користувачів
19 пристроїв Samsung які отримуватимуть 7 років оновлень Андроїд
Sony остаточно залишила росію
Volkswagen запровадить передплату на кінські сили в електрокарах
Ajax випустила камери спостереження з денним підсвічуванням
Київстар вийшла на біржу Nasdaq
Компанія Kodak якій вже 133 роки може зникнути через борги
В Україні розробили дрон-перехоплювач оснащений дробовиком
Razer Wolverine V3 для ПК – кіберспортивні геймпади за $120 та $200
Дзвінки в Telegram та WhatsApp заблокували на росії