Samsung Messages начнут поддерживать спутниковую связь

В коде приложения Samsung Messages версии 16.1.02.2 пользователь Reddit обнаружил упоминания о новой функции Satellite Mode. Она позволит отправлять только SMS-сообщения без поддержки медиафайлов и RCS-чата.

Несмотря на требование Google делать Google Messages стандартным клиентом для обмена сообщениями на Android, Samsung продолжает развивать собственное приложение. Пользователи и в дальнейшем могут выбирать его в качестве основного, получая дополнительные функции — например, напоминания о днях рождения контактов или интеграцию с панелью Now Brief.

Технология спутниковой связи развивается как средство отправки сообщений в местах без мобильного покрытия, преимущественно в экстренных случаях. Samsung, похоже, готовит свою реализацию, не дожидаясь аналогичных решений от Google.

В США уже действуют подобные услуги от операторов Verizon, Xfinity Mobile, Spectrum Mobile и T-Mobile, сотрудничающих со спутниковыми сетями Skylo и T-Satellite. Они позволяют отправлять SMS в отдаленных регионах, где нет наземной инфраструктуры связи.