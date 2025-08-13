Samsung Messages почнуть підтримувати супутниковий зв’язок

У програмі Samsung Messages версії 16.1.02.2 користувач Reddit виявив згадки про нову функцію Satellite Mode. Вона дозволить надсилати лише SMS-повідомлення без підтримки медіафайлів та RCS-чату.

Незважаючи на вимогу Google робити Google Messages стандартним клієнтом для обміну повідомленнями на Android, Samsung продовжує розвивати власну програму. Користувачі і надалі можуть вибирати його як основне, отримуючи додаткові функції — наприклад, нагадування про дні народження контактів або інтеграцію з панеллю Now Brief.

Технологія супутникового зв’язку розвивається як засіб відправлення повідомлень у місцях без мобільного покриття, переважно у екстрених випадках. Samsung, схоже, готує свою реалізацію, не чекаючи подібних рішень від Google.

У США вже діють подібні послуги від операторів Verizon, Xfinity Mobile, Spectrum Mobile та T-Mobile, які співпрацюють із супутниковими мережами Skylo та T-Satellite. Вони дозволяють надсилати SMS у віддалених регіонах, де немає наземної інфраструктури зв’язку.