Samsung Galaxy A17 5G на Exynos 1330, 6,7″ Super AMOLED-дисплеем и 50 Мп-камерой представили в Европе04.09.25
Samsung официально начала продажи бюджетного смартфона Galaxy A17 5G в Европе. Базовая цена составляет €229, однако в ряде стран действуют дополнительные акции. В частности, в Германии до 18 сентября покупатели получают в подарок трекер Galaxy SmartTag 2, стоимость которого оценивается в €39,90. Дополнительно участники программы лояльности Samsung Members могут воспользоваться скидкой 10%, что снижает стоимость смартфона до €206 вместе с подарком.
Samsung Galaxy SmartTag 2 интегрируется с платформой SmartThings и позволяет отслеживать ключи, багаж, домашних животных и другие предметы через мобильное приложение.
Смартфон оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В основе лежит процессор Exynos 1330, предусмотрены варианты с 128 или 256 ГБ встроенной памяти и поддержкой карт microSD. Основная камера представлена тремя модулями: 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, 5 Мп ультраширокоугольный и 2 Мп макро. Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп.
Среди дополнительных особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, защита от пыли и влаги по стандарту IP54, поддержка быстрой зарядки 25 Вт и стекло Gorilla Glass Victus для защиты экрана.
Samsung заявляет, что Galaxy A17 5G будет получать обновления операционной системы и безопасности в течение 6 лет. Смартфон поставляется с Android 15 и оболочкой One UI 7.
На украинском сайте Samsung модель уже появилась, но цена пока не указана. Для местного рынка версия будет отличаться: вместо Exynos 1330 используется процессор MediaTek G99, а поддержка ограничивается сетями 4G.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Samsung Galaxy A17 5G на Exynos 1330, 6,7″ Super AMOLED-дисплеем и 50 Мп-камерой представили в Европе Samsung смартфон
Samsung заявляет, что смартфон Galaxy A17 5G будет получать обновления операционной системы и безопасности в течение 6 лет
Ноутбук MAX16 на Intel Core i7-1260P и с тремя экранами оценили в $700 дисплей ноутбук
Ноутбук MAX16 оснащается процессорами Intel Core 12-го поколения серии Alder Lake P, которые уже сняты с производства
Samsung Galaxy A17 5G на Exynos 1330, 6,7″ Super AMOLED-дисплеем и 50 Мп-камерой представили в Европе
Windows 11 и Android-устройства смогут синхронизировать буфер обмена
Представлена Dolby Vision 2 для смарт-телевизоров
Исследование: украинцы меняют смартфон каждые 4-5 лет
Google добавил персонализацию вызовов как у iPhone
Intel получила инвестиции $5,7 млрд от американского правительства
Системные требования Battlefield 6 — на удивление скромные
Первые тесты Google Pixel 10 Pro XL: камеры и прочность
Что покажут на презентации next@Acer на IFA 2025