Samsung Galaxy A17 5G на Exynos 1330, 6,7″ Super AMOLED-дисплеем и 50 Мп-камерой представили в Европе

Samsung официально начала продажи бюджетного смартфона Galaxy A17 5G в Европе. Базовая цена составляет €229, однако в ряде стран действуют дополнительные акции. В частности, в Германии до 18 сентября покупатели получают в подарок трекер Galaxy SmartTag 2, стоимость которого оценивается в €39,90. Дополнительно участники программы лояльности Samsung Members могут воспользоваться скидкой 10%, что снижает стоимость смартфона до €206 вместе с подарком.

Samsung Galaxy SmartTag 2 интегрируется с платформой SmartThings и позволяет отслеживать ключи, багаж, домашних животных и другие предметы через мобильное приложение.

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В основе лежит процессор Exynos 1330, предусмотрены варианты с 128 или 256 ГБ встроенной памяти и поддержкой карт microSD. Основная камера представлена тремя модулями: 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, 5 Мп ультраширокоугольный и 2 Мп макро. Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп.

Среди дополнительных особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, защита от пыли и влаги по стандарту IP54, поддержка быстрой зарядки 25 Вт и стекло Gorilla Glass Victus для защиты экрана.

Samsung заявляет, что Galaxy A17 5G будет получать обновления операционной системы и безопасности в течение 6 лет. Смартфон поставляется с Android 15 и оболочкой One UI 7.

На украинском сайте Samsung модель уже появилась, но цена пока не указана. Для местного рынка версия будет отличаться: вместо Exynos 1330 используется процессор MediaTek G99, а поддержка ограничивается сетями 4G.