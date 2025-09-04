Samsung Galaxy A17 5G на Exynos 1330, 6,7″ Super AMOLED-дисплеєм та 50 Мп-камерою представили в Європі04.09.25
Samsung офіційно розпочала продаж бюджетного смартфона Galaxy A17 5G в Європі. Базова ціна становить €229, однак у низці країн діють додаткові акції. Зокрема, у Німеччині до 18 вересня покупці одержують у подарунок трекер Galaxy SmartTag 2, вартість якого оцінюється у €39,90. Додатково учасники програми лояльності Samsung Members можуть скористатися знижкою 10%, що знижує вартість смартфона до 206 євро разом з подарунком.
Samsung Galaxy SmartTag 2 інтегрується з платформою SmartThings та дозволяє відстежувати ключі, багаж, домашніх тварин та інші предмети через мобільний додаток.
Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 90 Гц. В основі лежить процесор Exynos 1330, передбачені варіанти зі 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті та підтримкою карт microSD. Основна камера представлена трьома модулями: 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, 5 Мп ультраширококутний та 2 Мп макро. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 13 Мп.
Серед додаткових особливостей – бічний сканер відбитків пальців, захист від пилу та вологи за стандартом IP54, підтримка швидкого заряджання 25 Вт та скло Gorilla Glass Victus для захисту екрану.
Samsung заявляє, що Galaxy A17 5G отримуватиме оновлення операційної системи та безпеки протягом 6 років. Смартфон поставляється з Android 15 та оболонкою One UI 7.
На українському сайті Samsung модель вже з’явилася, але ціна поки що не вказана. Для місцевого ринку версія відрізнятиметься: замість Exynos 1330 використовується процесор MediaTek G99, а підтримка обмежується мережами 4G.
