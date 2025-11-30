Робот Sunday Memo с ИИ берет бытовую рутину на себя

30.11.25

Sunday Memo

 

Стартап Sunday представил домашнего робота Memo, разработанного для выполнения бытовых задач. По замыслу он должен взять на себя часть ежедневной рутины, которую обычно выполняют вручную.

 

Memo способен убрать посуду со стола, загрузить или разгрузить посудомоечную машину, разложить чистое белье по шкафам, собрать мусор и даже приготовить кофе. Работа не нужно отдельно обучать: она самостоятельно запоминает расположение предметов в доме и ориентируется на привычки пользователя, поддерживая порядок соответствующим образом.

 

В Memo интегрирована постоянно обучающаяся система ИИ, поэтому разработчики ожидают постепенного расширения его возможностей. Внешне робот не пытается подражать человеку: дизайн носит выразительный синтетический характер, а из элементов персонализации предусмотрен выбор цвета кепки. Перемещается на колесной платформе Memo и сохраняет устойчивость даже после полного разряда аккумулятора.

 

Бета-тестирование запланировано на 2026 год. Себестоимость устройства сейчас составляет около $20 000, но у Sunday рассчитывают снизить ее примерно вдвое после масштабирования производства.

 


