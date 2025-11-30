Робот Sunday Memo з ШІ бере побутову рутину на себе

Робот Sunday Memo з ШІ бере побутову рутину на себе30.11.25
Стартап Sunday представив домашнього робота Memo, розробленого для виконання побутових завдань. За задумом він має взяти він частину щоденної рутини, яку зазвичай виконують вручну.
Memo здатний прибрати посуд зі столу, завантажити або розвантажити посудомийну машину, розкласти чисту білизну по шафах, зібрати сміття і навіть приготувати каву. Робота не потрібно окремо навчати: вона самостійно запам’ятовує розташування предметів у будинку та орієнтується на звички користувача, підтримуючи порядок відповідним чином.
У Memo інтегрована система ІШІ, що постійно навчається, тому розробники очікують поступового розширення його можливостей. Зовні робот не намагається наслідувати людину: дизайн має виразний синтетичний характер, а з елементів персоналізації передбачений вибір кольору кепки. Переміщується на колісній платформі Memo та зберігає стійкість навіть після повного розряду акумулятора.
Бета-тестування заплановане на 2026 рік. Собівартість пристрою зараз становить близько $20 000, але Sunday розраховують знизити її приблизно вдвічі після масштабування виробництва.
