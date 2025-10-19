Разработчик Switchblade показал новый дрон с автоматическим распознаванием целей

Американская компания AeroVironment, известная производством ударных дронов Switchblade 300 и Switchblade 600, представила новый беспилотник VAPOR Compact Long Endurance (CLE), сообщает Business Wire.

По сути это полностью электрический вертолёт с возможностью вертикального взлёта и посадки, созданный с учётом запросов фронта: увеличенного времени нахождения над целью, большей грузоподъёмности для критически важных полезных нагрузок и повышенной живучести в тяжёлых условиях.

На борту установлен бортовой компьютер NVIDIA ORIN, что наделяет систему возможностями искусственного интеллекта: дрон обеспечивает автоматическое распознавание целей с использованием машинного зрения AV Halo VISION, а взлёт и посадка также могут выполняться полностью под управлением ИИ.

VAPOR CLE способен оставаться в воздухе до двух часов без замены батареи; его модульная конструкция позволяет устанавливать до 26 вариантов полезной нагрузки — от оптических датчиков и средств РЭБ до ретрансляторов и различных типов боеприпасов.

Рабочий радиус аппарата заявлен до 10 км. Ранее AeroVironment также демонстрировала другие боевые БПЛА, в том числе дрон-камикадзе Red Dragon, который, как указывалось, может автономно выполнять боевые задачи даже при отсутствии GPS-сигнала и уже проходил полевые испытания.