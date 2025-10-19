Розробник Switchblade показав новий дрон з автоматичним розпізнаванням цілей

Американська компанія AeroVironment, відома виробництвом ударних дронів Switchblade 300 та Switchblade 600, представила новий безпілотник VAPOR Compact Long Endurance (CLE), повідомляє Business Wire.

По суті це повністю електричний гелікоптер з можливістю вертикального зльоту та посадки, створений з урахуванням запитів фронту: збільшеного часу знаходження над метою, більшої вантажопідйомності для критично важливих корисних навантажень та підвищеної живучості у важких умовах.

На борту встановлено бортовий комп’ютер NVIDIA ORIN, що наділяє систему можливостями штучного інтелекту: дрон забезпечує автоматичне розпізнавання цілей з використанням машинного зору AV Halo VISION, а зліт та посадка також можуть виконуватися повністю під керуванням ІІ.

VAPOR CLE може залишатися в повітрі до двох годин без заміни батареї; його модульна конструкція дозволяє встановлювати до 26 варіантів корисного навантаження – від оптичних датчиків та засобів РЕБ до ретрансляторів та різних типів боєприпасів.

Робочий радіус апарату заявлено до 10 км. Раніше AeroVironment також демонструвала інші бойові БПЛА, у тому числі дрон-камікадзе Red Dragon, який, як зазначалося, може автономно виконувати бойові завдання навіть за відсутності GPS-сигналу і вже проходив польові випробування.