Qualcomm представила сразу два флагманских процессора Snapdragon 8 Gen 5 для Андроид-смартфонов

Qualcomm на Snapdragon Summit 2025 удивила анонсом сразу двух флагманских мобильных чипов для Android-смартфонов 2026 года. Помимо ожидаемого Snapdragon 8 Elite Gen 5, компания представила ещё один процессор — Snapdragon 8 Gen 5, который займёт позицию второго уровня в премиум-сегменте.

Таким образом, производитель фактически повторяет модель Apple, которая с 2023 года разделяет iPhone на стандартные и Pro-версии с разными чипами (например, iPhone 17 работает на A19, а iPhone 17 Pro — на A19 Pro). Теперь и у Qualcomm топовые флагманы будут получать чип Elite, а более доступные модели — «обычный» Snapdragon 8 Gen 5.

Официальных характеристик пока нет, однако уже известно, что Snapdragon 8 Gen 5 создан по 3-нм техпроцессу и использует ядра Oryon. Первым смартфоном на его базе станет устройство OnePlus, тогда как Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет устанавливаться в ультрапремиальные модели, включая Samsung Galaxy S26.

Кроме того, Qualcomm показала и новые чипы для ноутбуков под Windows on Arm — Snapdragon X2 Elite и Elite Extreme, усиливая своё присутствие на рынке ПК.

Новые чипы для ноутбуков под Windows on Arm

Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme выполнены по 3‑нм техпроцессу и основаны на ядрах Oryon третьего поколения. Топовая версия X2 Elite Extreme получила до 18 ядер, из которых 12 работают на частоте до 4,4 ГГц, а два могут разгоняться до 5 ГГц — впервые для ARM‑процессоров в ноутбуках. Qualcomm обещает до 31% более высокую производительность CPU по сравнению с предыдущим X Elite при той же мощности или на 43% меньшее энергопотребление.

Графическая подсистема с новым GPU на 1,85 ГГц обеспечивает до 2,3 раза лучшую эффективность на ватт, а для игр добавлено 18 МБ кеша Adreno High Performance Memory. Для задач ИИ предусмотрен Hexagon NPU с производительностью 80 TOPS — на 37% быстрее и на 16% энергоэффективнее, чем у предыдущего поколения. Qualcomm называет его самым мощным NPU для ноутбуков.