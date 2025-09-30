Qualcomm представила відразу два флагманські процесори Snapdragon 8 Gen 5 для Андроїд-смартфонів

Qualcomm на Snapdragon Summit 2025 здивувала анонсом одразу двох флагманських мобільних чіпів для Android-смартфонів 2026 року. Окрім очікуваного Snapdragon 8 Elite Gen 5, компанія представила ще один процесор – Snapdragon 8 Gen 5, який займе позицію другого рівня в преміум-сегменті.

Таким чином, виробник фактично повторює модель Apple, яка з 2023 року розділяє iPhone на стандартні та Pro-версії з різними чіпами (наприклад, iPhone 17 працює на A19, а iPhone 17 Pro – на A19 Pro). Тепер і Qualcomm топові флагмани будуть отримувати чіп Elite, а доступніші моделі – “звичайний” Snapdragon 8 Gen 5.

Офіційних характеристик поки що немає, проте вже відомо, що Snapdragon 8 Gen 5 створений за 3-нм техпроцесом і використовує ядра Oryon. Першим смартфоном на його базі стане пристрій OnePlus, тоді як Snapdragon 8 Elite Gen 5 встановлюватиметься в ультрапреміальні моделі, включаючи Samsung Galaxy S26.

Крім того, Qualcomm показала і нові чіпи для ноутбуків під Windows on Arm – Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme, посилюючи свою присутність на ринку ПК.

Нові чіпи для ноутбуків під Windows on Arm

Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme виконані за 3-нм техпроцесом і засновані на ядрах Oryon третього покоління. Топова версія X2 Elite Extreme отримала до 18 ядер, з яких 12 працюють на частоті до 4,4 ГГц, а два можуть розганятися до 5 ГГц – вперше для процесорів ARM в ноутбуках. Qualcomm обіцяє до 31% вищу продуктивність CPU порівняно з попереднім X Elite за тієї ж потужності або на 43% менше енергоспоживання.

Графічна підсистема з новим GPU на 1,85 ГГц забезпечує до 2,3 рази найкращу ефективність на ват, а для ігор додано 18 МБ кеша Adreno High Performance Memory. Для завдань ІІ передбачений Hexagon NPU з продуктивністю 80 TOPS — на 37% швидше та на 16% енергоефективніше, ніж у попереднього покоління. Qualcomm називає його найпотужнішим NPU для ноутбуків.