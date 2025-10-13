Qualcomm купила компанию Arduino

Qualcomm объявила о заключении соглашения о покупке итальянской некоммерческой организации Arduino. Платформа с открытым исходным кодом Arduino широко известна среди разработчиков, студентов и инженеров как инструмент для создания прототипов роботов и систем автоматизации. По данным компании, решения Arduino используют более 33 миллионов разработчиков по всему миру. Сделка стала частью стратегии Qualcomm по расширению присутствия в сферах edge computing, искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT).

Покупка позволит Qualcomm интегрировать собственные технологии в экосистему Arduino, совместимую с чипами разных производителей. Это откроет разработчикам по всему миру более широкий доступ к инструментам Qualcomm и ускорит переход от этапа прототипирования к коммерческому внедрению решений.

При этом Arduino сохранит независимость в принятии инженерных и кадровых решений, а также продолжит развивать свой бренд. Сделка дополняет недавние приобретения Qualcomm — Foundries.io и Edge Impulse, что позволяет компании выстраивать полноценную экосистему, охватывающую все уровни — от аппаратного обеспечения до облачных сервисов.