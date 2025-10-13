Qualcomm купила компанію Arduino13.10.25
Qualcomm оголосила про укладання угоди про купівлю італійської некомерційної організації Arduino. Платформа з відкритим кодом Arduino широко відома серед розробників, студентів та інженерів як інструмент для створення прототипів роботів і систем автоматизації. За даними компанії, рішення Arduino використовують понад 33 мільйони розробників у всьому світі. Угода стала частиною стратегії Qualcomm щодо розширення присутності у сферах edge computing, штучного інтелекту (ІІ) та Інтернету речей (IoT).
Купівля дозволить Qualcomm інтегрувати власні технології до екосистеми Arduino, сумісної з чіпами різних виробників. Це відкриє розробникам у всьому світі більш широкий доступ до інструментів Qualcomm та прискорить перехід від етапу прототипування до комерційного впровадження рішень.
Arduino збереже незалежність у прийнятті інженерних і кадрових рішень, а також продовжить розвивати свій бренд. Угода доповнює останні придбання Qualcomm – Foundries.io і Edge Impulse, що дозволяє компанії вибудовувати повноцінну екосистему, що охоплює всі рівні – від апаратного забезпечення до хмарних сервісів.
