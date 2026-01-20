 

Продажи ПК выросли на 10 % несмотря на дефицит комплектующих

20.01.26

TUF GAMING HIDDEN CONNECTOR PC BUILD-01

 

Индустрия персональных компьютеров завершила 2025 год на позитивной ноте: в четвертом квартале поставки выросли на 9,6% в годовом выражении и достигли 76,4 млн единиц. Годовые поставки ПК увеличились на 8,1% год к году. Глобальный дефицит памяти продолжает влиять на всю отрасль.

 

Как отмечает International Data Corporation, хотя праздничный сезон традиционно стимулирует повышенный спрос, в конце прошлого года продажи дополнительно выросли из-за дефицита памяти, который подтолкнул часть потребителей к покупкам уже сейчас — на фоне ожиданий дальнейшего роста цен. Лидером рынка по итогам квартала стала Lenovo с поставками 19,3 млн ПК и долей 25,3%. Второе место заняла HP — 15,4 млн компьютеров, или 20,1% рынка. Dell стала третьей с результатом 11,7 млн единиц в IV квартале и долей 15,4%. Apple получила 9,3% рынка, отгрузив 7,1 млн компьютеров, а пятерку лидеров замкнула Asus с 5,4 млн систем, что соответствует 7,1% рынка.

 

Комментируя текущий дефицит памяти, менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убриани заявил, что ситуация затрагивает всю отрасль и, вероятно, изменит рыночную динамику в течение ближайших двух лет. По аналогии со смартфонным рынком, в ближайшее время могут появиться новые ПК с меньшим объемом памяти, чем обычно, как способ для производителей справиться с проблемами запасов. Убриани добавил, что крупные бренды потребительской электроники находятся в более выгодном положении, чтобы пережить этот период, тогда как некоторые небольшие компании в итоге могут не выдержать. Для потребителей, особенно энтузиастов DIY, дефицит может заставить многих отложить покупки или даже перенаправить расходы на другие хобби и интересы.

 

В более широком масштабе, за весь 2025 год компании в совокупности отгрузили 284,7 млн компьютеров. Пятерка крупнейших производителей по итогам года совпадает с результатами IV квартала — Lenovo, HP, Dell, Apple и Asus в том же порядке. По сравнению с 2024 годом в прошлом году производители поставили на 21,4 млн ПК больше, что соответствует росту на 8,1% год к году. Глядя вперед на 2026 год, в IDC считают, что общие поставки ПК могут несколько сократиться, однако совокупная стоимость рынка будет расти из-за повышения средних отпускных цен, обусловленного подорожанием памяти.

 

В итоге дефицит памяти уже переходит из временного фактора в структурный риск для рынка ПК: производители корректируют конфигурации, пересматривают ценовую политику и планирование поставок, а покупатели все чаще сталкиваются с выбором между более высокой ценой и более скромными характеристиками. Именно эти решения в 2026 году будут определять не только объемы продаж, но и реальный баланс сил между крупными брендами и меньшими игроками рынка.


