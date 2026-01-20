Продаж ПК зріс на 10 %, незважаючи на дефіцит комплектуючих.

Індустрія персональних комп’ютерів завершила 2025 рік на позитивній ноті: у четвертому кварталі постачання зросло на 9,6% у річному вираженні і досягло 76,4 млн одиниць. Річні постачання ПК збільшилися на 8,1% рік до року. Глобальний дефіцит пам’яті продовжує проводити всю галузь.

Як зазначає International Data Corporation, хоча святковий сезон традиційно стимулює підвищений попит, наприкінці минулого року продажі додатково виросли через дефіцит пам’яті, який підштовхнув частину споживачів до покупок уже зараз — на тлі очікувань подальшого зростання цін. Лідером ринку за підсумками кварталу стала Lenovo з постачанням 19,3 млн ПК та часткою 25,3%. Друге місце зайняла HP – 15,4 млн комп’ютерів, або 20,1% ринку. Dell стала третьою з результатом 11,7 млн ​​одиниць у IV кварталі та часткою 15,4%. Apple отримала 9,3% ринку, відвантаживши 7,1 млн. комп’ютерів, а п’ятірку лідерів замкнула Asus з 5,4 млн. систем, що відповідає 7,1% ринку.

Коментуючи поточний дефіцит пам’яті, менеджер із досліджень IDC Джитеш Убріані заявив, що ситуація зачіпає всю галузь і, ймовірно, змінить ринкову динаміку протягом найближчих двох років. За аналогією зі смартфоном, найближчим часом можуть з’явитися нові ПК з меншим об’ємом пам’яті, ніж зазвичай, як спосіб для виробників упоратися з проблемами запасів. Убриані додав, що великі бренди споживчої електроніки перебувають у більш вигідному становищі, щоб пережити цей період, тоді як деякі невеликі компанії можуть не витримати. Для споживачів, особливо DIY ентузіастів, дефіцит може змусити багатьох відкласти покупки або навіть перенаправити витрати на інші хобі та інтереси.

У ширшому масштабі за весь 2025 рік компанії в сукупності відвантажили 284,7 млн ​​комп’ютерів. П’ятірка найбільших виробників за підсумками року збігається з результатами IV кварталу – Lenovo, HP, Dell, Apple та Asus у тому ж порядку. У порівнянні з 2024 роком минулого року виробники поставили на 21,4 млн ПК більше, що відповідає зростанню на 8,1% рік до року. Дивлячись на 2026 рік, в IDC вважають, що загальні поставки ПК можуть дещо скоротитися, проте сукупна вартість ринку зростатиме через підвищення середніх відпускних цін, зумовленого подорожчанням пам’яті.

У результаті дефіцит пам’яті вже переходить з тимчасового фактора в структурний ризик для ринку ПК: виробники коригують зміни, переглядають цінову політику та планування поставок, а покупці все частіше стикаються з вибором між вищою ціною та скромнішими характеристиками. Саме ці рішення у 2026 році визначатимуть не лише обсяги продажів, а й реальний баланс сил між великими брендами та меншими гравцями ринку.