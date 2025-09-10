Представлены три версии новых умных часов Apple Watch

На ежегодной презентации компания Apple показала новое поколение смарт-часов: флагманские Apple Watch Series 11 и обновленную, более доступную версию Watch SE 3, а также Watch Ultra 3, которые теперь поддерживают 5G и спутниковое соединение.

Apple Watch Series 11

Дизайн Series 11 во многом повторяет предыдущую модель Series 10, но получил новые технологические возможности, включая поддержку 5G. Кроме того, смарт-часы стали тоньше и легче на 10% по сравнению с Series 9. Экран защищает более толстое и прочное стекло, повышающее устойчивость к царапинам.

Новое поколение работает под управлением watchOS 26, которая добавляет функции распознавания движений запястьем. Это позволяет отклонять звонки, уведомления и будильник жестом, а затем возвращаться к отображению циферблата. Series 11 получили два новых циферблата, один из которых демонстрирует эффект «жидкого стекла».

Среди новых возможностей — мониторинг серьезных заболеваний, включая гипертонию и хроническое повышение артериального давления, с анализом данных с датчиков за 30 дней.

Также добавлена функция оценки сна, которая использует показатели длительности фаз сна для анализа качества ночного отдыха. Кроме того, часы поддерживают живой перевод в реальном времени, аналогично новым AirPods Pro 3.

Смарт-часы способны работать без подзарядки в течение суток. Корпус доступен из переработанного алюминия и полированного титана, а стекло IonX в два раза прочнее предыдущей версии.

Цены на Apple Watch Series 11 стартуют от $399. Часы уже доступны для предзаказа, а продажи начнутся 19 сентября.

Apple Watch SE 3

SE 3 — это обновленная версия бюджетной модели Apple Watch SE 2025. Часы получили более быстрый процессор S10, увеличенное время автономной работы, прочное фронтальное стекло и постоянно включенный дисплей. Добавлены датчик падения и встроенный 5G-модем.

Модель доступна в 44-мм корпусе в алюминиевом исполнении цветов «Север» и «Звездный свет». Среди новых функций SE 3 — двойное нажатие, распознавание движений запястьем, выявление апноэ во сне, оценка качества сна, ретроспективная оценка овуляции, возможность воспроизведения музыки и подкастов через динамик, удвоенная скорость зарядки, а также автономная работа до 18 часов.

Фронтальное стекло также выполнено по технологии IonX, а часы оснащены датчиком температуры. SE 3 работает на watchOS 26, которая включает функции вроде Workout Buddy — голосового тренера во время тренировок.

Стартовая цена модели с 40-мм дисплеем составляет $249. Продажи начнутся 19 сентября одновременно с Series 11.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 доступны в черном и натуральном титановом корпусе. Смарт-часы получили прочный корпус, защищенный от внешних воздействий, и способны работать до 42 часов в стандартном режиме и до 72 часов в режиме низкого энергопотребления. Дисплей стал ярче, а встроенный GPS усовершенствован для точного отслеживания маршрутов и спортивных активностей.

Функции здоровья и тренировок

Новые часы поддерживают спутниковую связь, обеспечивая возможность вызова экстренных служб и обмена данными даже в удаленных зонах без покрытия сотовой сети. Ultra 3 также предлагает уведомления о признаках гипертонии и расширенную функцию оценки сна, позволяя пользователям контролировать качество ночного отдыха и анализировать показатели здоровья.

Система watchOS 26, установленная на Ultra 3, добавляет Workout Buddy на базе Apple Intelligence — персонального голосового тренера во время тренировок, улучшенный Smart Stack, а также жест движения запястья для отклонения уведомлений. Новый язык дизайна Apple Liquid Glass делает интерфейс визуально более современным и будет применяться и в других продуктах Apple.

Доступность и цена

Apple Watch Ultra 3 уже доступны для предзаказа в США, а официальные продажи начнутся 19 сентября. Рекомендованная стоимость составляет $799.

Эта модель дополняет обновленные Apple Watch Series 11 и Apple Watch SE 3, представленные на той же презентации, расширяя линейку часов для разных категорий пользователей — от базовых и стильных SE до профессиональных устройств Ultra для спорта и активного отдыха.