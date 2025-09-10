Представлені три версії нового розумного годинника Apple Watch

На щорічній презентації компанія Apple показала нове покоління смарт-годин: флагманські Apple Watch Series 11 та оновлену, доступнішу версію Watch SE 3, а також Watch Ultra 3, які тепер підтримують 5G та супутникове з’єднання.

Apple Watch Series 11

Дизайн Series 11 багато в чому повторює попередню модель Series 10, але отримав нові технологічні можливості, включаючи підтримку 5G. Крім того, смарт-годинник став тоншим і легшим на 10% порівняно з Series 9. Екран захищає більш товсте і міцне скло, що підвищує стійкість до подряпин.

Нове покоління працює під керуванням watchOS 26, яка додає функції розпізнавання рухів зап’ястям. Це дозволяє відхиляти дзвінки, сповіщення та будильник жестом, а потім повертатися до відображення циферблата. Series 11 отримали два нові циферблати, один із яких демонструє ефект «рідкого скла».

Серед нових можливостей — моніторинг серйозних захворювань, включаючи гіпертонію та хронічне підвищення артеріального тиску, з аналізом даних із датчиків за 30 днів.

Також додано функцію оцінки сну, яка використовує показники тривалості фаз сну для аналізу якості нічного відпочинку. Крім того, годинник підтримує живий переклад у реальному часі, аналогічно новим AirPods Pro 3.

Смарт-годинник здатний працювати без підзарядки протягом доби. Корпус доступний з переробленого алюмінію та полірованого титану, а скло IonX вдвічі міцніше за попередню версію.

Ціни на Apple Watch Series 11 стартують від $399. Годинник вже доступний для замовлення, а продаж розпочнеться 19 вересня.

Apple Watch SE 3

SE 3 — це оновлена ​​версія бюджетної моделі Apple Watch SE 2025. Годинник отримав швидший процесор S10, збільшений час автономної роботи, міцне фронтальне скло і постійно увімкнений дисплей. Доданий датчик падіння та вбудований 5G-модем.

Модель доступна в 44-мм корпусі в алюмінієвому виконанні кольорів «Північ» та «Зоряне світло». Серед нових функцій SE 3 – подвійне натискання, розпізнавання рухів зап’ястям, виявлення апное уві сні, оцінка якості сну, ретроспективна оцінка овуляції, можливість відтворення музики та подкаст через динамік, подвоєна швидкість зарядки, а також автономна робота до 18 годин.

Фронтальне скло також виконане за технологією IonX, а годинник оснащений датчиком температури. SE 3 працює на watchOS 26, яка включає функції на кшталт Workout Buddy – голосового тренера під час тренувань.

Стартова ціна моделі з 40-мм дисплеєм становить $249. Продаж розпочнеться 19 вересня одночасно з Series 11.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 доступні в чорному та натуральному титановому корпусі. Смарт-годинник отримав міцний корпус, захищений від зовнішніх впливів, і здатний працювати до 42 годин у стандартному режимі та до 72 годин у режимі низького енергоспоживання. Дисплей став яскравішим, а вбудований GPS удосконалений для точного відстеження маршрутів та спортивних активностей.

Функції здоров’я та тренувань

Новий годинник підтримує супутниковий зв’язок, забезпечуючи можливість виклику екстрених служб та обміну даними навіть у віддалених зонах без покриття стільникової мережі. Ultra 3 також пропонує повідомлення про ознаки гіпертонії та розширену функцію оцінки сну, дозволяючи користувачам контролювати якість нічного відпочинку та аналізувати показники здоров’я.

Система watchOS 26, встановлена ​​на Ultra 3, додає Workout Buddy на базі Apple Intelligence – персонального голосового тренера під час тренувань, покращений Smart Stack, а також жест руху зап’ястя для відхилення повідомлень. Нова мова дизайну Apple Liquid Glass робить інтерфейс візуально сучаснішим і буде застосовуватися і в інших продуктах Apple.

Доступність та ціна

Apple Watch Ultra 3 вже доступні для замовлення в США, а офіційні продажі почнуться 19 вересня. Рекомендована вартість складає $799.

Ця модель доповнює оновлені Apple Watch Series 11 і Apple Watch SE 3, представлені на тій же презентації, розширюючи лінійку годинників для різних категорій користувачів