На щорічній презентації компанія Apple показала нове покоління смарт-годин: флагманські Apple Watch Series 11 та оновлену, доступнішу версію Watch SE 3, а також Watch Ultra 3, які тепер підтримують 5G та супутникове з’єднання.
Apple Watch Series 11
Дизайн Series 11 багато в чому повторює попередню модель Series 10, але отримав нові технологічні можливості, включаючи підтримку 5G. Крім того, смарт-годинник став тоншим і легшим на 10% порівняно з Series 9. Екран захищає більш товсте і міцне скло, що підвищує стійкість до подряпин.
Нове покоління працює під керуванням watchOS 26, яка додає функції розпізнавання рухів зап’ястям. Це дозволяє відхиляти дзвінки, сповіщення та будильник жестом, а потім повертатися до відображення циферблата. Series 11 отримали два нові циферблати, один із яких демонструє ефект «рідкого скла».
Серед нових можливостей — моніторинг серйозних захворювань, включаючи гіпертонію та хронічне підвищення артеріального тиску, з аналізом даних із датчиків за 30 днів.
Також додано функцію оцінки сну, яка використовує показники тривалості фаз сну для аналізу якості нічного відпочинку. Крім того, годинник підтримує живий переклад у реальному часі, аналогічно новим AirPods Pro 3.
Смарт-годинник здатний працювати без підзарядки протягом доби. Корпус доступний з переробленого алюмінію та полірованого титану, а скло IonX вдвічі міцніше за попередню версію.
Ціни на Apple Watch Series 11 стартують від $399. Годинник вже доступний для замовлення, а продаж розпочнеться 19 вересня.
Apple Watch SE 3
SE 3 — це оновлена версія бюджетної моделі Apple Watch SE 2025. Годинник отримав швидший процесор S10, збільшений час автономної роботи, міцне фронтальне скло і постійно увімкнений дисплей. Доданий датчик падіння та вбудований 5G-модем.
Модель доступна в 44-мм корпусі в алюмінієвому виконанні кольорів «Північ» та «Зоряне світло». Серед нових функцій SE 3 – подвійне натискання, розпізнавання рухів зап’ястям, виявлення апное уві сні, оцінка якості сну, ретроспективна оцінка овуляції, можливість відтворення музики та подкаст через динамік, подвоєна швидкість зарядки, а також автономна робота до 18 годин.
Фронтальне скло також виконане за технологією IonX, а годинник оснащений датчиком температури. SE 3 працює на watchOS 26, яка включає функції на кшталт Workout Buddy – голосового тренера під час тренувань.
Стартова ціна моделі з 40-мм дисплеєм становить $249. Продаж розпочнеться 19 вересня одночасно з Series 11.
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 доступні в чорному та натуральному титановому корпусі. Смарт-годинник отримав міцний корпус, захищений від зовнішніх впливів, і здатний працювати до 42 годин у стандартному режимі та до 72 годин у режимі низького енергоспоживання. Дисплей став яскравішим, а вбудований GPS удосконалений для точного відстеження маршрутів та спортивних активностей.
Функції здоров’я та тренувань
Новий годинник підтримує супутниковий зв’язок, забезпечуючи можливість виклику екстрених служб та обміну даними навіть у віддалених зонах без покриття стільникової мережі. Ultra 3 також пропонує повідомлення про ознаки гіпертонії та розширену функцію оцінки сну, дозволяючи користувачам контролювати якість нічного відпочинку та аналізувати показники здоров’я.
Система watchOS 26, встановлена на Ultra 3, додає Workout Buddy на базі Apple Intelligence – персонального голосового тренера під час тренувань, покращений Smart Stack, а також жест руху зап’ястя для відхилення повідомлень. Нова мова дизайну Apple Liquid Glass робить інтерфейс візуально сучаснішим і буде застосовуватися і в інших продуктах Apple.
Доступність та ціна
Apple Watch Ultra 3 вже доступні для замовлення в США, а офіційні продажі почнуться 19 вересня. Рекомендована вартість складає $799.
Ця модель доповнює оновлені Apple Watch Series 11 і Apple Watch SE 3, представлені на тій же презентації, розширюючи лінійку годинників для різних категорій користувачів – від базових категорій користувачів. відпочинку.
Apple показала нове покоління смарт-годин: флагманські Apple Watch Series 11 та оновлену, більш доступну версію Watch SE 3, а також Watch Ultra 3, які тепер підтримують 5G та супутникове з'єднання.
