Представлен Apple MacBook Air 2026 на базе чипа M5 — вчетверо мощнее, с SSD на 512 ГБ

Компания Apple представила новое поколение MacBook Air — модель на базе чипа M5. Устройство сохранило тонкий алюминиевый корпус, но получило прирост производительности, увеличенный объём базового накопителя и поддержку актуальных беспроводных стандартов.

Внешне MacBook Air почти не изменился. Основные доработки сосредоточены внутри — в процессоре, памяти и коммуникационных модулях.

Чип M5, новая память и поддержка Apple Intelligence

Главным изменением стал переход на процессор Apple M5. По данным компании, производительность в задачах, связанных с ИИ, выросла до четырёх раз по сравнению с M4 и до 9,5 раза — по сравнению с M1. Ноутбук позиционируется как платформа для работы с функциями Apple Intelligence и локального запуска ИИ-моделей.

Чип получил унифицированную память с пропускной способностью 153 ГБ/с — это на 28% выше показателей предыдущего поколения. Объём оперативной памяти теперь можно выбрать из трёх вариантов: 16, 24 или 32 ГБ.

Базовая конфигурация включает 512 ГБ SSD — вдвое больше, чем ранее. Максимальный объём накопителя достигает 4 ТБ. Производитель также заявляет об увеличенной скорости работы встроенного хранилища.

Дисплей, камера и автономность

MacBook Air M5 доступен в версиях с дисплеями 13,6 и 15,3 дюйма. Используется матрица Liquid Retina (LCD) с яркостью до 500 нит и поддержкой отображения 1 млрд цветов.

Ноутбук оснащён 12-мегапиксельной веб-камерой с функциями Center Stage и Desk View для видеозвонков и презентаций.

За беспроводные подключения отвечает новый модем Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Заявленное время автономной работы — до 18 часов без подзарядки.

Продажи стартуют 11 марта. Уже открыты предзаказы в официальном магазине. Модель доступна в цветах Sky Blue, Midnight, Starlight и Silver.

Цена версии с экраном 13 дюймов начинается от 1100 долларов, 15-дюймовой — от 1300 долларов. Это на 100 долларов выше по сравнению с моделями предыдущего года.