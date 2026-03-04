Представлений Apple MacBook Air 2026 на базі чіпа M5 – вчетверо потужніший, з SSD на 512 ГБ

Компанія Apple представила нове покоління MacBook Air – модель на базі чіпа M5. Пристрій зберіг тонкий алюмінієвий корпус, але отримав приріст продуктивності, збільшений обсяг базового накопичувача та підтримку актуальних бездротових стандартів.

Зовні MacBook Air майже не змінився. Основні доробки зосереджені всередині – в процесорі, пам’яті та комунікаційних модулях.

Чип M5, нова пам’ять та підтримка Apple Intelligence

Головною зміною став перехід на процесор Apple M5. За даними компанії, продуктивність у завданнях, пов’язаних з ІІ, зросла до чотирьох разів порівняно з M4 і до 9,5 раза порівняно з M1. Ноутбук позиціонується як платформа для роботи з функціями Apple Intelligence і локального запуску ІІ-моделей.

Чіп отримав уніфіковану пам’ять із пропускною здатністю 153 ГБ/с — це на 28% вище за показники попереднього покоління. Обсяг оперативної пам’яті тепер можна вибрати із трьох варіантів: 16, 24 або 32 ГБ.

Базова конфігурація включає 512 ГБ SSD – удвічі більше, ніж раніше. Максимальний обсяг накопичувача сягає 4 ТБ. Виробник також заявляє про збільшену швидкість роботи вбудованого сховища.

Дисплей, камера та автономність

MacBook Air M5 доступний у версіях з дисплеями 13,6 та 15,3 дюйма. Використовується матриця Liquid Retina (LCD) з яскравістю до 500 ниток та підтримкою відображення 1 млрд кольорів.

Ноутбук оснащений 12-мегапіксельною веб-камерою з функціями Center Stage та Desk View для відеодзвінків та презентацій.

За бездротові підключення відповідає новий модем Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Заявлений час автономної роботи – до 18 години без підзарядки.

Продаж стартує 11 березня. Вже відкрито попереднє замовлення в офіційному магазині. Модель доступна в кольорах Sky Blue, Midnight, Starlight та Silver.

Ціна версії з екраном 13 дюймів починається від 1100 доларів, 15-дюймової від 1300 доларів. Це на 100 доларів вище порівняно із моделями попереднього року.