Представлений Apple MacBook Air 2026 на базі чіпа M5 – вчетверо потужніший, з SSD на 512 ГБ   

Представлений Apple MacBook Air 2026 на базі чіпа M5 – вчетверо потужніший, з SSD на 512 ГБ04.03.26
Компанія Apple представила нове покоління MacBook Air – модель на базі чіпа M5. Пристрій зберіг тонкий алюмінієвий корпус, але отримав приріст продуктивності, збільшений обсяг базового накопичувача та підтримку актуальних бездротових стандартів.
Чип M5, нова пам’ять та підтримка Apple Intelligence
Головною зміною став перехід на процесор Apple M5. За даними компанії, продуктивність у завданнях, пов’язаних з ІІ, зросла до чотирьох разів порівняно з M4 і до 9,5 раза порівняно з M1. Ноутбук позиціонується як платформа для роботи з функціями Apple Intelligence і локального запуску ІІ-моделей.
Чіп отримав уніфіковану пам’ять із пропускною здатністю 153 ГБ/с — це на 28% вище за показники попереднього покоління. Обсяг оперативної пам’яті тепер можна вибрати із трьох варіантів: 16, 24 або 32 ГБ.
Базова конфігурація включає 512 ГБ SSD – удвічі більше, ніж раніше. Максимальний обсяг накопичувача сягає 4 ТБ. Виробник також заявляє про збільшену швидкість роботи вбудованого сховища.
Дисплей, камера та автономність
MacBook Air M5 доступний у версіях з дисплеями 13,6 та 15,3 дюйма. Використовується матриця Liquid Retina (LCD) з яскравістю до 500 ниток та підтримкою відображення 1 млрд кольорів.
Ноутбук оснащений 12-мегапіксельною веб-камерою з функціями Center Stage та Desk View для відеодзвінків та презентацій.
За бездротові підключення відповідає новий модем Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Заявлений час автономної роботи – до 18 години без підзарядки.
Продаж стартує 11 березня. Вже відкрито попереднє замовлення в офіційному магазині. Модель доступна в кольорах Sky Blue, Midnight, Starlight та Silver.
Ціна версії з екраном 13 дюймів починається від 1100 доларів, 15-дюймової від 1300 доларів. Це на 100 доларів вище порівняно із моделями попереднього року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Українська DeViro розробляє новий дрон-перехоплювач SOKYRA DeViro SOKYRA дрон-перехоплювач
Українська компанія DeViro представила дрон-перехоплювач SOKYRA, що здатний розвивати швидкість до 240 км/год та працювати на відстані 45 км.
Представлений Apple MacBook Air 2026 на базі чіпа M5 – вчетверо потужніший, з SSD на 512 ГБ Apple ноутбук події у світі
Apple MacBook Air 2026 зберіг тонкий алюмінієвий корпус, але отримав приріст продуктивності, збільшений обсяг базового накопичувача
Українська DeViro розробляє новий дрон-перехоплювач SOKYRA
Представлений Apple MacBook Air 2026 на базі чіпа M5 – вчетверо потужніший, з SSD на 512 ГБ
XGMI Z6X – проектор для перегляду кіно на стелі
MWC 2026: Honor Robot Phone – смартфон із рухомою зовнішньою камерою
Xiaomi представила 6 моніторів вартістю $70 – $290
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд
Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth
Бюджетний Apple iPhone 17e за $599 отримав чіп A19, удвічі більше пам’яті та MagSafe
ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці