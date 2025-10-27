Пользователям Windows 11 больше не могут пропустить обновление программ из Microsoft Store

Компания Microsoft изменила политику обновлений в Microsoft Store для пользователей Windows 10 и Windows 11, убрав возможность полностью выключать автоматическое обновление приложений. Теперь пользователям разрешено лишь временно отложить их на период от одной до пяти недель.

Изменение относится исключительно к программам, загруженным непосредственно из Microsoft Store. Посторонние разработчики по-прежнему могут поддерживать собственные механизмы обновления, не связанные с магазином компании.

В новом сообщении Microsoft Store, цитирующем издание Windows Central, отмечено: «Вы можете приостановить автоматические обновления на определенный период времени». В то же время, ни в одном официальном журнале изменений Microsoft Store нововведения пока не упоминается.

Как программы из Microsoft Store обновлялись до этого

Раньше пользователи могли самостоятельно контролировать этот процесс – полностью выключать автообновление, а при необходимости проверять наличие новых версий вручную. Теперь система при попытке отключения функции предупреждает, что такая опция недоступна.

Автор издания Зак Боуден отметил, что потеря возможности полностью отключать автообновление может вызвать раздражение, особенно у тех, кто сознательно остается на определенной версии программы из-за специфических настроек или функций, которых больше нет в более новых версиях.

Несмотря на аргументы безопасности, для некоторых пользователей это ограничение может создать неудобства. В частности, подобные ситуации могут быть проблемными при перебоях с электроснабжением или при работе на мобильном интернете, когда загрузка обновлений происходит в неподходящий момент. В некоторых случаях пользователи могут иметь практические причины оставаться на старой версии программы — например, из-за наличия полезных, но удаленных в новых выпусках функций.