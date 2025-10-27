Користувачі Windows 11 більше не можуть пропустити оновлення програм із Microsoft Store

Компанія Microsoft змінила політику оновлень у Microsoft Store для користувачів Windows 10 та Windows 11, прибравши можливість повністю вимикати автоматичне оновлення програм. Тепер користувачам дозволено лише тимчасово відкласти їх на період від одного до п’яти тижнів.

Зміна стосується виключно програм, завантажених безпосередньо з Microsoft Store. Сторонні розробники, як і раніше, можуть підтримувати власні механізми оновлення, не пов’язані з магазином компанії.

У новому повідомленні Microsoft Store, що цитує видання Windows Central, зазначено: “Ви можете призупинити автоматичні оновлення на певний період часу“. У той же час, в жодному офіційному журналі змін Microsoft Store нововведення поки що не згадується.

Як програми з Microsoft Store оновлювалися до цього

Раніше користувачі могли самостійно контролювати цей процес повністю вимикати автооновлення, а при необхідності перевіряти наявність нових версій вручну. Тепер система під час спроби вимкнення функції попереджає, що така опція недоступна.

Автор видання Зак Боуден зазначив, що втрата можливості повністю відключати автооновлення може викликати роздратування, особливо у тих, хто свідомо залишається на певній версії програми через специфічні налаштування чи функції, яких більше немає в нових версіях.

Незважаючи на аргументи безпеки, для деяких користувачів це обмеження може спричинити незручності. Зокрема, подібні ситуації можуть бути проблемними при перебоях з електропостачанням або під час роботи на мобільному інтернеті, коли завантаження оновлень відбувається в невідповідний момент. У деяких випадках користувачі можуть мати практичні причини залишатися на старій версії програми, наприклад, через наявність корисних, але видалених у нових випусках функцій.