Подписка Google AI Plus стала доступна в Украине26.09.25
Google запустил в Украине новый тарифный план подписки — AI Plus. Он открывает расширенный доступ к инструментам искусственного интеллекта, интеграцию Gemini в сервисы для работы и предлагает дополнительное облачное хранилище.
План Google AI Plus включает:
- увеличенные лимиты для модели создания и редактирования изображений Nano Banana в приложении Gemini;
- больше возможностей для использования видеогенератора Veo 3 Fast как в Gemini, так и в инструментах Whisk и Flow;
- интеграцию Gemini прямо в Gmail, Docs, Sheets и другие приложения Google;
- 200 ГБ облачного хранилища для Фото, Диска и Gmail;
- возможность делиться подпиской с членами семьи (до пяти человек).
Стоимость подписки в Украине составляет 224,99 грн в месяц. Новые пользователи могут оформить её со скидкой 50% — 114,99 грн в месяц в течение первых шести месяцев.
Ранее, Google объявила о начале интеграции ИИ-ассистента Gemini в браузер Chrome после нескольких месяцев тестирования. Как сообщили в компании, обновление постепенно разворачивается для пользователей на Windows, macOS и мобильных устройствах. Пока функции доступны только в США, но в дальнейшем должны появиться и в других странах.
Gemini в Chrome сможет объяснять сложные материалы на веб-страницах или кратко излагать их содержание. Ассистент также получил более глубокую интеграцию с сервисами Google, такими как Calendar, YouTube и Maps. К примеру, он может автоматически создавать события в календаре или генерировать таймкоды к длинным видео на YouTube, чтобы упростить навигацию.
В ближайшие месяцы Google планирует расширить возможности Gemini, добавив так называемые агентные функции — выполнение задач вместо пользователя. Компания отмечает, что это можно будет использовать, например, для регулярных покупок.
