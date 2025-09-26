Передплата Google AI Plus стала доступною в Україні26.09.25
Google запустив в Україні новий тарифний план підписки – AI Plus. Він відкриває розширений доступ до інструментів штучного інтелекту, інтеграцію Gemini у сервіси для роботи та пропонує додаткове хмарне сховище.
План Google AI Plus включає:
- збільшені ліміти для моделі створення та редагування зображень Nano Banana у додатку Gemini;
- більше можливостей для використання відеогенератора Veo 3 Fast як у Gemini, так і в інструментах Whisk та Flow;
- інтеграцію Gemini прямо в Gmail, Docs, Sheets та інші програми Google;
- 200 ГБ хмарного сховища для Фото, Диску та Gmail;
- можливість ділитися підпискою з членами сім’ї (до п’яти осіб).
Вартість передплати в Україні складає 224,99 грн. на місяць. Нові користувачі можуть оформити її зі знижкою 50% – 114,99 грн на місяць протягом перших шести місяців.
Раніше Google оголосила про початок інтеграції ІІ-асистента Gemini в браузер Chrome після декількох місяців тестування. Як повідомили у компанії, оновлення поступово розгортається для користувачів на Windows, macOS та мобільних пристроях. Поки що функції доступні лише в США, але надалі мають з’явитися і в інших країнах.
Gemini у Chrome зможе пояснювати складні матеріали на веб-сторінках або коротко викладати їх зміст. Помічник також отримав більш глибоку інтеграцію з сервісами Google, такими як Calendar, YouTube та Maps. Наприклад, він може автоматично створювати події в календарі або генерувати таймкод до довгих відео на YouTube, щоб спростити навігацію.
Найближчими місяцями Google планує розширити можливості Gemini, додавши так звані агентні функції — виконання завдань замість користувача. Компанія зазначає, що це можна буде використати, наприклад, для регулярних покупок.
