Подписка ChatGPT в Украине теперь доступна за $4

В украинских аккаунтах ChatGPT появился новый бюджетный тариф ChatGPT Go со стоимостью $4 в месяц. Подписка включает все возможности бесплатной версии сервиса, а также расширенный доступ к моделям GPT-5, инструментам создания изображений, загрузке файлов и анализу данных, а также увеличенному контекстному окну. Тариф доступен в мобильных приложениях для Android и iOS, а также в версиях для MacOS и Windows.

Как сообщает OpenAI, стоимость ChatGPT Go может отличаться в зависимости от интерфейса. В частности, в бесплатной вебверсии для неавторизованных пользователей этот же тариф отображается с ценой $7. Полный список стран, где доступна новая подписка, компания опубликовала на своем сайте.

Кроме ChatGPT Go, пользователям и дальше предлагаются другие планы: ChatGPT Plus за $20 в месяц, ChatGPT Pro за $200 и бизнес-версия с месячной платой $25.

Ранее OpenAI начала развертывание новой версии инструмента ChatGPT Images, работающего на базе GPT-5.2. По данным компании, генерация изображений стала в 4 раза быстрее, а сама модель точнее выполняет инструкции, в частности при редактировании уже готовых картинок – от добавления и удаления элементов до их комбинирования и перестановки.

Отдельное внимание уделили качеству воспроизведения текста: новая версия лучше работает с надписями, включая мелкий и плотный текст, что было слабым местом предыдущих моделей. В интерфейсе ChatGPT появился специальный раздел Images с примерами подсказок и готовыми фильтрами для работы с графикой.

Обновление выходит на фоне возросшей конкуренции со стороны графических инструментов экосистемы Google, популярность которых повысила интерес к сервисам генерации изображений. В OpenAI отмечают, что ChatGPT Images остается важным фактором роста аудитории платформы, в настоящее время насчитывающей около 800 миллионов активных пользователей еженедельно.