Передплата ChatGPT в Україні тепер доступна за $4

В українських облікових записах ChatGPT з’явився новий бюджетний тариф ChatGPT Go з вартістю $4 на місяць. Підписка включає всі можливості безкоштовної версії сервісу, а також розширений доступ до моделей GPT-5, інструментів створення зображень, завантаження файлів та аналізу даних, а також збільшення контекстного вікна. Тариф доступний у мобільних додатках для Android та iOS, а також у версіях для MacOS та Windows.

Як повідомляє OpenAI, вартість ChatGPT Go може відрізнятися залежно від інтерфейсу. Зокрема, у безкоштовній вебверсії для неавторизованих користувачів цей тариф відображається з ціною $7. Повний список країн, де доступна нова передплата, компанія опублікувала на своєму сайті.

Крім ChatGPT Go, користувачам і далі пропонуються інші плани: ChatGPT Plus за $20 на місяць, ChatGPT Pro за $200 та бізнес-версія з місячною платою $25.

Раніше OpenAI почала розгортання нової версії інструменту ChatGPT Images, що працює на базі GPT-5.2. За даними компанії, генерація зображень стала вчетверо швидше, а сама модель точніше виконує інструкції, зокрема при редагуванні вже готових картинок – від додавання та видалення елементів до їх комбінування та перестановки.

Окрема увага приділилася якості відтворення тексту: нова версія краще працює з написами, включаючи дрібний і щільний текст, що було слабким місцем попередніх моделей. В інтерфейсі ChatGPT з’явився спеціальний розділ Images із прикладами підказок та готовими фільтрами для роботи з графікою.

Оновлення виходить на тлі зростання конкуренції з боку графічних інструментів екосистеми Google, популярність яких підвищила інтерес до сервісів генерації зображень. В OpenAI відзначають, що ChatGPT Images залишається важливим фактором зростання аудиторії платформи, що нараховує близько 800 мільйонів активних користувачів щотижня.