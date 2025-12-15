Победители The Game Awards 2025 в 30 номинациях  

Победители The Game Awards 2025 в 30 номинациях15.12.25
После того, как Clair Obscur: Expedition 33 получила главную награду «Игра года», церемония The Game Awards 2025 определила победителей и в десятках других категорий.
Крупнейшим триумфатором вечера снова стала Clair Obscur: Expedition 33 – она победила как лучшая инди-игра, RPG, дебют инди-разработчика, получила награды за нарратив, музыку, артдизайн и режиссуру, фактически доминируя в креативных номинациях. В семейной категории победила Donkey Kong Bananza, тогда как в спорте и гонке лучшей признали Mario Kart World.
В киберспорте без сюрпризов: лучшей игрой стал Counter-Strike 2, лучшим игроком Chovy из League of Legends, а командой года Team Vitality. В экшн категории победила Hades 2, а среди приключенческих игр первое место досталось Hollow Knight: Silksong.
Лучшей адаптацией года стала The Last of Us Part II, тогда как награду за ожидаемую игру безапелляционно забрала Grand Theft Auto VI. В мультиплеере победил ARC Raiders, а приз Player’s Voice, сформированный голосованием игроков, получила Wuthering Waves.
Таким образом, The Game Awards 2025 прошли под знаком Clair Obscur: Expedition 33, собравшей рекордное количество наград, тогда как остальные категории четко обозначили главные тренды года — от доминирования больших сиквелов до роста роли независимых студий.
Лучшая семейная игра
Mario Kart World
Donkey Kong Bananza 🏆
LEGO Voyagers
Sonic Racing: CrossWorlds
LEGO Party
Split Fiction
Donkey Kong Bananza – Nintendo Direct | Nintendo Switch 2
Лучшая доступность
Assassin’s Creed Shadows
Atomfall
Doom: The Dark Ages 🏆
EA FC26
South of Midnight
DOOM: The Dark Ages | Official Launch Trailer (4K) | Available May 15, 2025
Лучшая киберспортивная игра
Counter Strike 2 🏆
Dota 2
League of Legends
Mobile Legends Bang Bang
Valorant
Counter-Strike 2 — Official Launch Trailer
Лучший киберспортсмен
Brawk – Valorant
Chovy – League of Legends 🏆
F0rsaken – Valorant
Kakeru – Street Fighter 6
Menard – Street Fighter 6
Zywoo – Counter-Strike 2
Лучшая киберспортивная команда
Gen.G – League of Legends
NRG – Valorant
Team Falcons – DOTA 2
Team Liquid Ph – Mobile Legends: Bang Bang
Team Vitality – Counter-Strike 2 🏆
Лучшая мобильная игра
Wuthering Waves
Persona 5 The Phantom X
Destiny: Rising
Sonic Rumble
Umamusume: Pretty Derby 🏆
Umamusume: Pretty Derby – Официальный план трейлера
Лучшая инди-игра
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Absolum
Blue Prince
Ball x Pit
Hollow Knight: Silksong
Hades 2
Clair Obscur: Expedition 33 — Launch Trailer | PS5 Games
Лучшая адаптация
Devil May Cry
Спринтер Cell: Deathwatch
The Last of Us Part II 🏆
Until Dawn
A Minecraft Movie
The Last of Us Part II — Official Story Trailer | PS4
Лучшая экшн-игра
Ninja Gaiden 4
Hades 2 🏆
Shinobi: Art of Vengeance
Battlefield 6
Doom: The Dark Ages
Hades II – v1.0 Launch Trailer (Available Now!)
Лучшая актерская игра
Эрика Иши как Ацу – Ghost of Yotei
Чарли Кокс как Густав – Clair Obscur: Expedition 33
Дженнифер Инглиш как Маэль – Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Трой Бейкер как Индиана Джонс – Indiana Jones and the Great Circle
Котацу Като как Хинако – Silent Hill f
Бен Старр как Версо – Clair Obscur: Expedition 33
Лучшая поддержка игры
No Man’s Sky 🏆
Fortnite
Marvel Rivals
Final Fantasy XIV
Helldivers 2
No Man’s Sky: Worlds Part 1 — Official Trailer
Games for Impact (Игры с влиянием)
Wanderstop
Lost Records: Bloom & Rage
Despelote
Consume Me
South of Midnight 🏆
South of Midnight — Launch Trailer
Лучший файтинг
Fatal Fury: City of the Wolves 🏆
Capcom Fighting Collection 2
2XKO
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Virtua Fighter 5 REVO World Stage
FATAL FURY: CotW ｜Official Trailer
Самая ожидаемая игра
007: First Light
Grand Theft Auto VI 🏆
Resident Evil: Requiem
The Witcher 4
Marvel’s Wolverine
Grand Theft Auto VI Trailer 2
Контент-криейтор года
Caedrel
Kai Cenat
MoistCritikal 🏆
Sakura Miko
The Burnt Peanut
Game Changer Award
GIRLS MAKE GAMES
Лучшая приключенческая игра
Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong 🏆
Split Fiction
Indiana Jones and the Great Circle
Death Stranding 2: On The Beach
Hollow Knight: Silksong — Xbox Game Pass Reveal Trailer — Xbox & Bethesda Games Showcase 2022
Лучший артдизайн
Ghost of Yotei
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Death Stranding 2: On The Beach
Hades 2
Hollow Knight: Silksong
Лучший симулятор/стратегия
The Alters
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 🏆
Civilization VII
Jurassic World Evolution 3
Tempest Rising
Two Point Museum
FINAL FANTASY TACTICS — The Ivalice Chronicles | Gameplay Trailer
Лучший дебют инди-разработчика
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Blue Prince
Despelote
Dispatch
Лучший саундтрек/музыка
Hades 2
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Ghost of Yotei
Hollow Knight Silksong
Death Stranding 2: On The Beach
Лучшая поддержка сообщества
Baldur’s Gate 3 🏆
Final Fantasy XIV
No Man’s Sky
Helldivers 2
Fortnite
Baldur’s Gate 3 Official Launch Trailer
Лучший аудиодизайн
Silent Hill f
Ghost of Yotei
Battlefield 6 🏆
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Battlefield 6 Official Reveal Trailer
Лучшая VR/AR-игра
The Midnight Walk 🏆
Marvel Deadpool VR
Alien: Rogue Invasion
Arken Age
Ghost Town
The Midnight Walk — Reveal Trailer | PS5 & PS VR2 Games
Лучшая RPG
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Monster Hunter Wilds
Kingdom Come Deliverance 2
Avowed
The Outer Worlds 2
Лучшая спортивная/гоночная игра
Mario Kart World 🏆
EA Sports FC 26
F1 25
Sonic Racing: CrossWorlds
Rematch
Mario Kart World — Reveal Trailer | Nintendo Switch 2 Direct
Выбор игроков (Player’s Voice)
Dispatch
Genshin Impact
Hollow Knight: Silksong
Clair Obscur: Expedition 33
Wuthering Waves 🏆
Лучший нарратив
Death Stranding 2: On The Beach
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Ghost of Yotei
Silent Hill f
Kingdom Come Deliverance 2
Лучшая мультиплеерная игра
Elden Ring: Nightreign
Battlefield 6
PEAK
ARC Raiders 🏆
Split Fiction
ARC Raiders — Launch Trailer | PS5 Games
Лучшая режиссура игры
Supergiant Games – Hades 2
Hazelight Studios – Split Fiction
Kojima Productions и PlayStation – Death Stranding 2: On The Beach
Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Sucker Punch Productions – Ghost of Yotei
