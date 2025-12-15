 

Переможці The Game Awards 2025 року у 30 номінаціях

15.12.25

The Game Awards 2025

 

Після того, як Clair Obscur: Expedition 33 здобула головну нагороду «Гра року», церемонія The Game Awards 2025 визначила переможців і в десятках інших категорій.

 

Найбільшим тріумфатором вечора знову стала Clair Obscur: Expedition 33 – вона перемогла як найкраща інді-гра, RPG, дебют інді-розробника, отримала нагороди за наратив, музику, артдизайн та режисуру, фактично домінуючи у креативних номінаціях. У сімейній категорії перемогла Donkey Kong Bananza, тоді як у спорті та гонці найкращою визнали Mario Kart World.

 

У кіберспорті без сюрпризів: найкращою грою став Counter-Strike 2, найкращим гравцем Chovy із League of Legends, а командою року Team Vitality. В екшн категорії перемогла Hades 2, а серед пригодницьких ігор перше місце дісталося Hollow Knight: Silksong.

 

Найкращою адаптацією року стала The Last of Us Part II, тоді як нагороду за очікувану гру безапеляційно забрала Grand Theft Auto VI. У мультиплеєрі переміг ARC Raiders, а приз Player’s Voice, сформований голосуванням гравців, отримала Wuthering Waves.

 

Таким чином, The Game Awards 2025 пройшли під знаком Clair Obscur: Expedition 33, що зібрала рекордну кількість нагород, тоді як решта категорій чітко окреслила головні тренди року — від домінування великих сіквелів до зростання ролі незалежних студій.

 

Найкраща сімейна гра

Mario Kart World
Donkey Kong Bananza 🏆
LEGO Voyagers
Sonic Racing: CrossWorlds
LEGO Party
Split Fiction
Donkey Kong Bananza – Nintendo Direct Nintendo Switch 2

Найкраща доступність

Assassin’s Creed Shadows
Atomfall
Doom: The Dark Ages 🏆
EA FC26
South of Midnight
DOOM: The Dark Ages | Official Launch Trailer (4K) | Available May 15, 2025

Краща кіберспортивна гра

Counter Strike 2 🏆
Dota 2
League of Legends
Mobile Legends Bang Bang
Valorant
Counter-Strike 2 – Official Launch Trailer

Кращий кіберспортсмен

Brawk – Valorant
Chovy – League of Legends 🏆
F0rsaken – Valorant
Kakeru – Street Fighter 6
Menard – Street Fighter 6
Zywoo – Counter-Strike 2

Краща кіберспортивна команда

Gen.G – League of Legends
NRG – Valorant
Team Falcons – DOTA 2
Team Liquid Ph – Mobile Legends: Bang Bang
Team Vitality – Counter-Strike 2 🏆

Краща мобільна гра

Wuthering Waves
Persona 5 The Phantom X
Destiny: Rising
Sonic Rumble
Umamusume: Pretty Derby 🏆
Umamusume: Pretty Derby – Офіційний план трейлера

Краща інді-гра

Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Absolum
Blue Prince
Ball x Pit
Hollow Knight: Silksong
Hades 2
Clair Obscur: Expedition 33 – Launch Trailer | PS5 Games

Краща адаптація

Devil May Cry
Спринтер Cell: Deathwatch
The Last of Us Part II 🏆
Until Dawn
A Minecraft Movie
The Last of Us Part II – Official Story Trailer | PS4

Краща екшн-гра

Ninja Gaiden 4
Hades 2 🏆
Shinobi: Art of Vengeance
Battlefield 6
Doom: The Dark Ages
Hades II – v1.0 Launch Trailer (Available Now!)

Краща акторська гра

Еріка Іши як Ацу – Ghost of Yotei
Чарлі Кокс як Густав – Clair Obscur: Expedition 33
Дженніфер Інгліш як Маель – Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Трой Бейкер як Індіана Джонс – Indiana Jones and the Great Circle
Котацу Като як Хінако – Silent Hill f
Бен Старр як Версо – Clair Obscur: Expedition 33

Краща підтримка гри

No Man’s Sky 🏆
Fortnite
Marvel Rivals
Final Fantasy XIV
Helldivers 2
No Man’s Sky: Worlds Part 1 – Official Trailer

Games for Impact (Ігри з впливом)

Wanderstop
Lost Records: Bloom & Rage
Despelote
Consume Me
South of Midnight 🏆
South of Midnight – Launch Trailer

Кращий файтинг

Fatal Fury: City of the Wolves 🏆
Capcom Fighting Collection 2
2XKO
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Virtua Fighter 5 REVO World Stage
FATAL FURY: CotW | Official Trailer

Найочікуваніша гра

007: First Light
Grand Theft Auto VI 🏆
Resident Evil: Requiem
The Witcher 4
Marvel’s Wolverine
Grand Theft Auto VI Trailer 2

Контент-кріейтор року

Caedrel
Kai Cenat
MoistCritikal 🏆
Sakura Miko
The Burnt Peanut
Game Changer Award

GIRLS MAKE GAMES

Найкраща пригодницька гра

Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong 🏆
Split Fiction
Indiana Jones and the Great Circle
Death Stranding 2: On The Beach
Hollow Knight: Silksong – Xbox Game Pass Reveal Trailer – Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Кращий артдизайн

Ghost of Yotei
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Death Stranding 2: On The Beach
Hades 2
Hollow Knight: Silksong

Кращий симулятор/стратегія

The Alters
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 🏆
Civilization VII
Jurassic World Evolution 3
Tempest Rising
Two Point Museum
FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles | Gameplay Trailer

Кращий дебют інді-розробника

Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Blue Prince
Despelote
Dispatch

Кращий саундтрек/музика

Hades 2
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Ghost of Yotei
Hollow Knight Silksong
Death Stranding 2: On The Beach

Краща підтримка спільноти

Baldur’s Gate 3 🏆
Final Fantasy XIV
No Man’s Sky
Helldivers 2
Fortnite
Baldur’s Gate 3 Official Launch Trailer

Кращий аудіодизайн

Silent Hill f
Ghost of Yotei
Battlefield 6 🏆
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Battlefield 6 Official Reveal Trailer

Краща VR/AR-гра

The Midnight Walk 🏆
Marvel Deadpool VR
Alien: Rogue Invasion
Arken Age
Ghost Town
The Midnight Walk – Reveal Trailer | PS5 & PS VR2 Games

Краща RPG

Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Monster Hunter Wilds
Kingdom Come Deliverance 2
Avowed
The Outer Worlds 2

Найкраща спортивна/гоночна гра

Mario Kart World 🏆
EA Sports FC 26
F1 25
Sonic Racing: CrossWorlds
Rematch
Mario Kart World – Reveal Trailer | Nintendo Switch 2 Direct

Вибір гравців (Player’s Voice)

Dispatch
Genshin Impact
Hollow Knight: Silksong
Clair Obscur: Expedition 33
Wuthering Waves 🏆

Кращий наратив

Death Stranding 2: On The Beach
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Ghost of Yotei
Silent Hill f
Kingdom Come Deliverance 2

Найкраща мультиплеєрна гра

Elden Ring: Nightreign
Battlefield 6
PEAK
ARC Raiders 🏆
Split Fiction
ARC Raiders – Launch Trailer | PS5 Games

Краща режисура гри

Supergiant Games – Hades 2
Hazelight Studios – Split Fiction
Kojima Productions та PlayStation – Death Stranding 2: On The Beach
Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Sucker Punch Productions – Ghost of Yotei


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
140
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

10.12.25
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
views
6
comments 0
Logitech G29 Driving Force Racing Wheel

Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.

10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025

НовиниNews
15.12.25 | 10.08
Переможці The Game Awards 2025 року у 30 номінаціях  
The Game Awards 2025

Після того, як Clair Obscur: Expedition 33 здобула головну нагороду «Гра року», церемонія The Game Awards 2025 визначила переможців і в десятках інших категорій.

15.12.25 | 07.40
Анонсовано одразу дві гри Tomb Raider
Tomb Raider 2025

На церемонії The Game Awards 2025 відбувся анонс одразу двох проектів про Лару Крофт. Йдеться про зовсім нову гру Tomb Raider: Catalyst

15.12.25 | 10.08
Переможці The Game Awards 2025 року у 30 номінаціях
15.12.25 | 07.40
Анонсовано одразу дві гри Tomb Raider
15.12.25 | 07.09
ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
14.12.25 | 18.51
Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб
14.12.25 | 16.28
Ayaneo Pocket Play – геймерський смартфон-слайдер
14.12.25 | 11.23
Анонсована Star Wars: Fate of the Old Republic – продовження KOTOR?
14.12.25 | 08.02
В Android можна буде передавати відео за номером SOS
13.12.25 | 16.49
Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+
13.12.25 | 08.17
Новий ШІ OpenAI GPT-5.2 перевершив людей-експертів у 70% завдань: кінець людства близько?
12.12.25 | 19.05
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції
12.12.25 | 16.22
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
12.12.25 | 14.09
Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона
12.12.25 | 13.00
Чим відрізняється професійна акустика від звичайних колонок – LaNota
12.12.25 | 10.11
Програми Adobe з’являться прямо у ChatGPT
12.12.25 | 08.50
Електростатичні навушники Stax SR-1 почали продаватися в Україні