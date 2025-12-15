Переможці The Game Awards 2025 року у 30 номінаціях  

Переможці The Game Awards 2025 року у 30 номінаціях15.12.25
Після того, як Clair Obscur: Expedition 33 здобула головну нагороду «Гра року», церемонія The Game Awards 2025 визначила переможців і в десятках інших категорій.
Найбільшим тріумфатором вечора знову стала Clair Obscur: Expedition 33 – вона перемогла як найкраща інді-гра, RPG, дебют інді-розробника, отримала нагороди за наратив, музику, артдизайн та режисуру, фактично домінуючи у креативних номінаціях. У сімейній категорії перемогла Donkey Kong Bananza, тоді як у спорті та гонці найкращою визнали Mario Kart World.
У кіберспорті без сюрпризів: найкращою грою став Counter-Strike 2, найкращим гравцем Chovy із League of Legends, а командою року Team Vitality. В екшн категорії перемогла Hades 2, а серед пригодницьких ігор перше місце дісталося Hollow Knight: Silksong.
Найкращою адаптацією року стала The Last of Us Part II, тоді як нагороду за очікувану гру безапеляційно забрала Grand Theft Auto VI. У мультиплеєрі переміг ARC Raiders, а приз Player’s Voice, сформований голосуванням гравців, отримала Wuthering Waves.
Таким чином, The Game Awards 2025 пройшли під знаком Clair Obscur: Expedition 33, що зібрала рекордну кількість нагород, тоді як решта категорій чітко окреслила головні тренди року — від домінування великих сіквелів до зростання ролі незалежних студій.
Найкраща сімейна гра
Mario Kart World
Donkey Kong Bananza 🏆
LEGO Voyagers
Sonic Racing: CrossWorlds
LEGO Party
Split Fiction
Donkey Kong Bananza – Nintendo Direct Nintendo Switch 2
Найкраща доступність
Assassin’s Creed Shadows
Atomfall
Doom: The Dark Ages 🏆
EA FC26
South of Midnight
DOOM: The Dark Ages | Official Launch Trailer (4K) | Available May 15, 2025
Краща кіберспортивна гра
Counter Strike 2 🏆
Dota 2
League of Legends
Mobile Legends Bang Bang
Valorant
Counter-Strike 2 – Official Launch Trailer
Кращий кіберспортсмен
Brawk – Valorant
Chovy – League of Legends 🏆
F0rsaken – Valorant
Kakeru – Street Fighter 6
Menard – Street Fighter 6
Zywoo – Counter-Strike 2
Краща кіберспортивна команда
Gen.G – League of Legends
NRG – Valorant
Team Falcons – DOTA 2
Team Liquid Ph – Mobile Legends: Bang Bang
Team Vitality – Counter-Strike 2 🏆
Краща мобільна гра
Wuthering Waves
Persona 5 The Phantom X
Destiny: Rising
Sonic Rumble
Umamusume: Pretty Derby 🏆
Umamusume: Pretty Derby – Офіційний план трейлера
Краща інді-гра
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Absolum
Blue Prince
Ball x Pit
Hollow Knight: Silksong
Hades 2
Clair Obscur: Expedition 33 – Launch Trailer | PS5 Games
Краща адаптація
Devil May Cry
Спринтер Cell: Deathwatch
The Last of Us Part II 🏆
Until Dawn
A Minecraft Movie
The Last of Us Part II – Official Story Trailer | PS4
Краща екшн-гра
Ninja Gaiden 4
Hades 2 🏆
Shinobi: Art of Vengeance
Battlefield 6
Doom: The Dark Ages
Hades II – v1.0 Launch Trailer (Available Now!)
Краща акторська гра
Еріка Іши як Ацу – Ghost of Yotei
Чарлі Кокс як Густав – Clair Obscur: Expedition 33
Дженніфер Інгліш як Маель – Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Трой Бейкер як Індіана Джонс – Indiana Jones and the Great Circle
Котацу Като як Хінако – Silent Hill f
Бен Старр як Версо – Clair Obscur: Expedition 33
Краща підтримка гри
No Man’s Sky 🏆
Fortnite
Marvel Rivals
Final Fantasy XIV
Helldivers 2
No Man’s Sky: Worlds Part 1 – Official Trailer
Games for Impact (Ігри з впливом)
Wanderstop
Lost Records: Bloom & Rage
Despelote
Consume Me
South of Midnight 🏆
South of Midnight – Launch Trailer
Кращий файтинг
Fatal Fury: City of the Wolves 🏆
Capcom Fighting Collection 2
2XKO
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Virtua Fighter 5 REVO World Stage
FATAL FURY: CotW | Official Trailer
Найочікуваніша гра
007: First Light
Grand Theft Auto VI 🏆
Resident Evil: Requiem
The Witcher 4
Marvel’s Wolverine
Grand Theft Auto VI Trailer 2
Контент-кріейтор року
Caedrel
Kai Cenat
MoistCritikal 🏆
Sakura Miko
The Burnt Peanut
Game Changer Award
GIRLS MAKE GAMES
Найкраща пригодницька гра
Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong 🏆
Split Fiction
Indiana Jones and the Great Circle
Death Stranding 2: On The Beach
Hollow Knight: Silksong – Xbox Game Pass Reveal Trailer – Xbox & Bethesda Games Showcase 2022
Кращий артдизайн
Ghost of Yotei
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Death Stranding 2: On The Beach
Hades 2
Hollow Knight: Silksong
Кращий симулятор/стратегія
The Alters
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 🏆
Civilization VII
Jurassic World Evolution 3
Tempest Rising
Two Point Museum
FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles | Gameplay Trailer
Кращий дебют інді-розробника
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Blue Prince
Despelote
Dispatch
Кращий саундтрек/музика
Hades 2
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Ghost of Yotei
Hollow Knight Silksong
Death Stranding 2: On The Beach
Краща підтримка спільноти
Baldur’s Gate 3 🏆
Final Fantasy XIV
No Man’s Sky
Helldivers 2
Fortnite
Baldur’s Gate 3 Official Launch Trailer
Кращий аудіодизайн
Silent Hill f
Ghost of Yotei
Battlefield 6 🏆
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On The Beach
Battlefield 6 Official Reveal Trailer
Краща VR/AR-гра
The Midnight Walk 🏆
Marvel Deadpool VR
Alien: Rogue Invasion
Arken Age
Ghost Town
The Midnight Walk – Reveal Trailer | PS5 & PS VR2 Games
Краща RPG
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Monster Hunter Wilds
Kingdom Come Deliverance 2
Avowed
The Outer Worlds 2
Найкраща спортивна/гоночна гра
Mario Kart World 🏆
EA Sports FC 26
F1 25
Sonic Racing: CrossWorlds
Rematch
Mario Kart World – Reveal Trailer | Nintendo Switch 2 Direct
Вибір гравців (Player’s Voice)
Dispatch
Genshin Impact
Hollow Knight: Silksong
Clair Obscur: Expedition 33
Wuthering Waves 🏆
Кращий наратив
Death Stranding 2: On The Beach
Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Ghost of Yotei
Silent Hill f
Kingdom Come Deliverance 2
Найкраща мультиплеєрна гра
Elden Ring: Nightreign
Battlefield 6
PEAK
ARC Raiders 🏆
Split Fiction
ARC Raiders – Launch Trailer | PS5 Games
Краща режисура гри
Supergiant Games – Hades 2
Hazelight Studios – Split Fiction
Kojima Productions та PlayStation – Death Stranding 2: On The Beach
Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33 🏆
Sucker Punch Productions – Ghost of Yotei
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Переможці The Game Awards 2025 року у 30 номінаціях ігри рейтинг
Після того, як Clair Obscur: Expedition 33 здобула головну нагороду «Гра року», церемонія The Game Awards 2025 визначила переможців і в десятках інших категорій.
Анонсовано одразу дві гри Tomb Raider ігри
На церемонії The Game Awards 2025 відбувся анонс одразу двох проектів про Лару Крофт. Йдеться про зовсім нову гру Tomb Raider: Catalyst
Переможці The Game Awards 2025 року у 30 номінаціях
Анонсовано одразу дві гри Tomb Raider
ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб
Ayaneo Pocket Play – геймерський смартфон-слайдер
Анонсована Star Wars: Fate of the Old Republic – продовження KOTOR?
В Android можна буде передавати відео за номером SOS
Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+
Новий ШІ OpenAI GPT-5.2 перевершив людей-експертів у 70% завдань: кінець людства близько?
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона
Чим відрізняється професійна акустика від звичайних колонок – LaNota
Програми Adobe з’являться прямо у ChatGPT
Електростатичні навушники Stax SR-1 почали продаватися в Україні