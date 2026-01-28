  

Платный автопилот: Tesla будет брать $99 за автоматическое управление автомобилем

28.01.26

Tesla Full Self-Driving

 

Tesla кардинально пересмотрела подход к системам помощи водителю в США и Канаде. Компания убирает Autopilot из стандартного оснащения Model 3 и Model Y. Теперь новые автомобили поставляются только с адаптивным круиз-контролем Traffic Aware Cruise Control — без функции удержания в полосе. Чтобы вернуть автоматическое рулевое управление, покупателям придется оформлять подписку на Full Self-Driving (Supervised) либо успеть выкупить ее разово до 14 февраля.

 

На протяжении более чем десяти лет Autopilot был базовой системой помощи водителю в электромобилях Tesla. Он объединял адаптивный круиз-контроль с функцией Autosteer (автоматическое руление), которая распознавала разметку, удерживала автомобиль в центре полосы и позволяла проходить повороты. Все это соответствовало уровню автоматизации Level 2 — автомобиль контролировал скорость и рулевое управление, но водитель должен был постоянно держать руки на руле и быть готовым вмешаться.

 

Что осталось бесплатным в Tesla

 

Теперь Tesla фактически демонтирует эту связку. В конфигураторе Autopilot исчез как стандартная опция. Остался только Traffic Aware Cruise Control, который с помощью камер и бортового компьютера отслеживает поток впереди и автоматически регулирует скорость и дистанцию. Программный слой, отвечающий за определение полос движения, планирование траектории и постоянные рулевые команды, компания больше не активирует по умолчанию. При этом аппаратная часть полностью готова к работе — ограничение носит исключительно программный характер.

 

Подобный подход уже применяли и другие автопроизводители. BMW предлагала по подписке подогрев сидений и использование адаптивной подвески, хотя все необходимое оборудование уже было установлено. Volkswagen, в свою очередь, вводила ежемесячную подписку на полную мощность электродвигателя.

 

Изменения в продаже Full Self-Driving

 

Параллельно Tesla меняет модель продажи Full Self-Driving. До 14 февраля систему еще можно купить разово за $8000 и навсегда привязать к конкретному автомобилю. После этой даты вариант единовременной покупки исчезнет, а FSD останется только в формате подписки за $99 в месяц. Система по-прежнему классифицируется как Level 2 и работает под контролем водителя. Она умеет автоматически менять полосы, ехать по маршруту, реагировать на светофоры и дорожные знаки, используя собственный программный стек Tesla и нейросети, обученные на данных всего автопарка.

 

Фактически Autosteer, который ранее входил в Autopilot, теперь полностью перенесли в платный уровень FSD. То есть даже базовое удержание в полосе на трассе, которое многие водители считают стандартом для современного электромобиля, стало платной функцией.

 

Изменения происходят на фоне серьезного регуляторного и юридического давления. Tesla сталкивалась с судебными исками из-за обвинений в вводящей в заблуждение рекламе возможностей Autopilot и FSD. В Калифорнии административный судья признал, что компания преувеличивала возможности систем помощи водителю, и рекомендовал приостановить лицензию Tesla на продажу автомобилей на 90 дней. Кроме того, Autopilot фигурирует в ряде дел о смертельных ДТП, один из которых завершился вердиктом примерно на $329 млн против компании.

 

Бизнес-логика Илона Маска

 

Отказ от бренда Autopilot и концентрация всех расширенных функций в пакете Full Self-Driving (Supervised) упрощает линейку и делает позицию компании юридически безопаснее. Вместо нескольких пакетов теперь есть базовый уровень с круиз-контролем и один премиальный вариант. При этом у решения есть и бизнес-логика: уровень подключения FSD оказался ниже ожиданий, а одним из ключевых показателей в пакете вознаграждения Илона Маска является достижение 10 млн активных подписок FSD при 20 млн проданных автомобилей.

 

Для покупателей все выглядит просто и жестко. Новые Model 3 и Model Y получают лишь адаптивный круиз-контроль, базовые системы безопасности и короткий пробный период FSD. Удержание в полосе больше не входит в стандарт. Чтобы вернуть привычный «автопилотовский» опыт на трассе, придется платить ежемесячно или успеть купить FSD разово, пока такая возможность еще существует. Либо рассмотреть автомобили других брендов, которые предлагают похожие функции на иных условиях.


