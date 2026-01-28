Платний автопілот: Tesla братиме $99 за автоматичне керування автомобілем   

Платний автопілот: Tesla братиме $99 за автоматичне керування автомобілем28.01.26
Tesla кардинально переглянула підхід до систем допомоги водію у США та Канаді. Компанія прибирає Autopilot зі стандартного оснащення Model 3 та Model Y. Тепер нові автомобілі поставляються тільки з адаптивним круїз-контролем Traffic Aware Cruise Control без функції утримання в смузі. Щоб повернути автоматичне кермо, покупцям доведеться оформлювати передплату на Full Self-Driving (Supervised) або встигнути викупити її разово до 14 лютого.
Протягом понад десяти років Autopilot був базовою системою допомоги водієві в електромобілях Tesla. Він об’єднував адаптивний круїз-контроль з функцією Autosteer (автоматичне керування), яка розпізнавала розмітку, утримувала автомобіль у центрі смуги та дозволяла проходити повороти. Все це відповідало рівню автоматизації Level 2 – автомобіль контролював швидкість і кермо, але водій повинен був постійно тримати руки на кермі і бути готовим втрутитися.
Що залишилося безкоштовним у Tesla
Тепер Tesla фактично демонтує цю зв’язку. У конфігураторі Autopilot зник як стандартна опція. Залишився тільки Traffic Aware Cruise Control, який за допомогою камер та бортового комп’ютера відстежує потік попереду та автоматично регулює швидкість та дистанцію. Програмний шар, що відповідає за визначення смуг руху, планування траєкторії та постійні кермові команди, компанія більше не активує за умовчанням. При цьому апаратна частина повністю готова до роботи – обмеження має виключно програмний характер.
Подібний підхід вже застосовували інші автовиробники. BMW пропонувала підписку підігрів сидінь і використання адаптивної підвіски, хоча все необхідне обладнання вже було встановлено. Volkswagen, у свою чергу, вводила щомісячну передплату на повну потужність електродвигуна.
Зміни у продажу Full Self-Driving
Паралельно Tesla змінює модель продажу Full Self-Driving. До 14 лютого систему ще можна купити разово за $8000 та назавжди прив’язати до конкретного автомобіля. Після цієї дати варіант одноразової покупки зникне, а FSD залишиться лише у форматі передплати за $99 на місяць. Система, як і раніше, класифікується як Level 2 і працює під контролем водія. Вона вміє автоматично змінювати смуги, їхати маршрутом, реагувати на світлофори та дорожні знаки, використовуючи власний програмний стек Tesla та нейромережі, навчені на даних всього автопарку.
Фактично Autosteer, який раніше входив до Autopilot, тепер повністю перенесли на платний рівень FSD. Тобто навіть базове утримання у смузі на трасі, яке багато водіїв вважають стандартом для сучасного електромобіля, стало платною функцією.
Зміни відбуваються на тлі серйозного регуляторного та юридичного тиску. Tesla стикалася з судовими позовами через звинувачення в рекламі можливостей Autopilot і FSD, що вводить в оману. У Каліфорнії адміністративний суддя визнав, що компанія перебільшувала можливості систем допомоги водієві, і рекомендував припинити ліцензію Tesla на продаж автомобілів на 90 днів. Крім того, Autopilot фігурує у низці справ про смертельні ДТП, одна з яких завершилася вердиктом приблизно на $329 млн проти компанії.
Бізнес-логіка Ілона Маска
Відмова від бренду Autopilot та концентрація всіх розширених функцій у пакеті Full Self-Driving (Supervised) спрощує лінійку та робить позицію компанії юридично безпечнішою. Замість кількох пакетів тепер є базовий рівень із круїз-контролем та один преміальний варіант. При цьому рішення має і бізнес-логіку: рівень підключення FSD виявився нижчим за очікування, а одним із ключових показників у пакеті винагороди Ілона Маска є досягнення 10 млн активних підписок FSD при 20 млн проданих автомобілів.
Для покупців все виглядає просто та жорстко. Нові Model 3 та Model Y отримують лише адаптивний круїз-контроль, базові системи безпеки та короткий пробний період FSD. Утримання у смузі більше не входить до стандарту. Щоб повернути звичний «автопілотівський» досвід на трасі, доведеться платити щомісяця або встигнути купити FSD разово, поки що така можливість ще існує. Або розглянути автомобілі інших брендів, які пропонують схожі функції на інших умовах.
