Планшеты Samsung Galaxy Tab A11 и A11+ с MediaTek Helio G99, Dolby Atmos имеют 7 лет обновлений и цену €18002.10.25
Samsung официально представила новые планшеты начального уровня — Galaxy Tab A11 и его более крупную версию Galaxy Tab A11+.
Samsung Galaxy Tab A11 оснащён 8,7-дюймовым LCD-экраном, тогда как Galaxy Tab A11+ получил дисплей диагональю 11 дюймов. Оба устройства поддерживают частоту обновления изображения 90 Гц. Базовая модель построена на процессоре MediaTek Helio G99, ранее использовавшемся в смартфонах Redmi Note 14 4G и 14 Pro 4G. Какая именно платформа используется в Galaxy Tab A11+, производитель пока не уточнил. В зависимости от конфигурации планшеты предлагают 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 либо 128 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить картой microSD до 2 ТБ.
Автономность у моделей разная. Galaxy Tab A11 оснащён аккумулятором ёмкостью 5400 мА·ч, тогда как у Galaxy Tab A11+ батарея увеличена до 7040 мА·ч. Старшая версия также поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, в то время как характеристики зарядки младшей модели не уточняются, но, по данным инсайдеров, могут составлять 15 Вт, как у прошлогодних Tab A9 и Tab A9+. В обеих версиях сохранён 3,5-мм аудиоразъём, а звук поддерживает технологию Dolby Atmos.
Обе новинки работают под управлением Android 15 и получат семь лет обновлений ОС и безопасности, как и остальные устройства линейки Galaxy Tab 11.
Samsung Galaxy Tab A11+
Samsung Galaxy Tab A11+ выделяется не только батареей и дисплеем большего размера, но и поддержкой DeX-режима, который позволяет использовать планшет в качестве упрощённой замены компьютера с возможностью многозадачности, однако пока только на встроенном экране. Не исключено, что в будущем модель может получить и порт USB 3.0, что расширило бы её возможности, но официального подтверждения пока нет.
Samsung Galaxy Tab A11 уже поступил в продажу в ряде регионов по цене от €180 за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Максимальная стоимость составляет €230. Пока речь идёт только о вариантах с поддержкой Wi-Fi, хотя в некоторых странах появится и версия с 5G. Galaxy Tab A11+ выйдет ближе к концу года, но его стоимость пока не раскрывается.
