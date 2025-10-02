Планшети Samsung Galaxy Tab A11 та A11+ з MediaTek Helio G99, Dolby Atmos мають 7 років оновлень та ціну €180

Samsung офіційно представила нові планшети початкового рівня – Galaxy Tab A11 та його більшу версію Galaxy Tab A11+.

Samsung Galaxy Tab A11 оснащений 8,7-дюймовим LCD-екраном, тоді як Galaxy Tab A11+ отримав дисплей діагоналлю 11 дюймів. Обидва пристрої підтримують частоту оновлення 90 Гц. Базова модель побудована на процесорі MediaTek Helio G99, який раніше використовувався в смартфонах Redmi Note 14 4G і 14 Pro 4G. Яка саме платформа використовується у Galaxy Tab A11+, виробник поки не уточнив. Залежно від конфігурації, планшети пропонують 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті і 64 або 128 ГБ вбудованого сховища, яке можна розширити картою microSD до 2 ТБ.

Автономність моделей різна. Galaxy Tab A11 оснащений акумулятором ємністю 5400 мА·год, тоді як у Galaxy Tab A11+ батарея збільшена до 7040 мА·год. Старша версія також підтримує швидке заряджання потужністю 25 Вт, в той час як характеристики зарядки молодшої моделі не уточнюються, але, за даними інсайдерів, можуть становити 15 Вт, як у торішніх Tab A9 і Tab A9 +. В обох версіях збережено 3,5-мм аудіороз’єм, а звук підтримує технологію Dolby Atmos.

Обидві новинки працюють під керуванням Android 15 і отримають сім років оновлень ОС та безпеки, як і решта пристроїв лінійки Galaxy Tab 11.

Samsung Galaxy Tab A11+

Samsung Galaxy Tab A11+ виділяється не тільки батареєю та дисплеєм більшого розміру, але й підтримкою DeX-режиму, який дозволяє використовувати планшет як спрощену заміну комп’ютера з можливістю багатозадачності, проте поки що тільки на вбудованому екрані. Не виключено, що в майбутньому модель може отримати і порт USB 3.0, що розширило її можливості, але офіційного підтвердження поки немає.

Samsung Galaxy Tab A11 вже надійшов у продаж у низці регіонів за ціною від €180 за версію з 4 ГБ ОЗУ та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Максимальна вартість складає €230. Поки що йдеться лише про варіанти з підтримкою Wi-Fi, хоча в деяких країнах з’явиться і версія з 5G. Galaxy Tab A11+ вийде ближче до кінця року, але його вартість поки що не розкривається.