Планшети Samsung Galaxy Tab A11 та A11+ з MediaTek Helio G99, Dolby Atmos мають 7 років оновлень та ціну €18002.10.25
Samsung офіційно представила нові планшети початкового рівня – Galaxy Tab A11 та його більшу версію Galaxy Tab A11+.
Samsung Galaxy Tab A11 оснащений 8,7-дюймовим LCD-екраном, тоді як Galaxy Tab A11+ отримав дисплей діагоналлю 11 дюймів. Обидва пристрої підтримують частоту оновлення 90 Гц. Базова модель побудована на процесорі MediaTek Helio G99, який раніше використовувався в смартфонах Redmi Note 14 4G і 14 Pro 4G. Яка саме платформа використовується у Galaxy Tab A11+, виробник поки не уточнив. Залежно від конфігурації, планшети пропонують 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті і 64 або 128 ГБ вбудованого сховища, яке можна розширити картою microSD до 2 ТБ.
Автономність моделей різна. Galaxy Tab A11 оснащений акумулятором ємністю 5400 мА·год, тоді як у Galaxy Tab A11+ батарея збільшена до 7040 мА·год. Старша версія також підтримує швидке заряджання потужністю 25 Вт, в той час як характеристики зарядки молодшої моделі не уточнюються, але, за даними інсайдерів, можуть становити 15 Вт, як у торішніх Tab A9 і Tab A9 +. В обох версіях збережено 3,5-мм аудіороз’єм, а звук підтримує технологію Dolby Atmos.
Обидві новинки працюють під керуванням Android 15 і отримають сім років оновлень ОС та безпеки, як і решта пристроїв лінійки Galaxy Tab 11.
Samsung Galaxy Tab A11+
Samsung Galaxy Tab A11+ виділяється не тільки батареєю та дисплеєм більшого розміру, але й підтримкою DeX-режиму, який дозволяє використовувати планшет як спрощену заміну комп’ютера з можливістю багатозадачності, проте поки що тільки на вбудованому екрані. Не виключено, що в майбутньому модель може отримати і порт USB 3.0, що розширило її можливості, але офіційного підтвердження поки немає.
Samsung Galaxy Tab A11 вже надійшов у продаж у низці регіонів за ціною від €180 за версію з 4 ГБ ОЗУ та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Максимальна вартість складає €230. Поки що йдеться лише про варіанти з підтримкою Wi-Fi, хоча в деяких країнах з’явиться і версія з 5G. Galaxy Tab A11+ вийде ближче до кінця року, але його вартість поки що не розкривається.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Планшети Samsung Galaxy Tab A11 та A11+ з MediaTek Helio G99, Dolby Atmos мають 7 років оновлень та ціну €180 MediaTek Samsung планшет
Samsung офіційно представила нові планшети початкового рівня – Galaxy Tab A11 та його більшу версію Galaxy Tab A11+.
GPS-навігатор Garmin eTrex Touch може працювати місяць на повній зарядці Garmin навігація
Garmin представила новий портативний GPS-навігатор eTrex Touch, який відрізняється сенсорним керуванням та рекордним часом автономної роботи.
Планшети Samsung Galaxy Tab A11 та A11+ з MediaTek Helio G99, Dolby Atmos мають 7 років оновлень та ціну €180
Ноутбук Energizer EnergyBook Pro Ultra отримав акумулятор 192 Вт·год – тиждень роботи в режимі очікування
Завдяки ШІ ринкова капіталізація NVIDIA перевищила $4,5 трлн.
Штучний інтелект у Microsoft Word, PowerPoint та Excel працюватиме замість користувача?
Представлено перший винищувач-безпілотник CA-1 Europa
Google додасть у Chrome пошук за цитатою з відео на YouTube
Electronic Arts продадуть за $55 млрд приватним інвесторам
Розумний годинник Realme Watch 5 отримав 108 спортрежимів, GPS, NFC і 14 днів автономності
Qualcomm представила відразу два флагманські процесори Snapdragon 8 Gen 5 для Андроїд-смартфонів
Танк та персонажі Wolfenstein з’являться у World of Tanks
Київстар вже тестує передачу повідомлень із супутникового зв’язку