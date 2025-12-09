 

Philips представила первый в мире игровой монитор с экраном 1000 Гц

09.12.25

philips EVNIA 27M2N5500XD 1000

 

Philips Monitors представила дисплей ENIA 27M2N5500XD, ставший первым монитором в мире, способным работать с частотой обновления до 1000 Гц. Компания ориентирует модель прежде всего на киберспортсменов и пользователей, для которых ключевым является максимально плавный видеоряд.

 

Монитор получил 27-дюймовую панель с двумя режимами работы. При разрешении QHD (2560×1440) он обеспечивает частоту 500 Гц, а при переходе на Full HD (1920×1080) способен подняться до рекордных 1000 Гц. Время отклика составляет 1 мс в режиме GtG, статическая контрастность достигает 2000:1. Модель сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR 400, поддерживает низкую задержку ввода и демонстрирует высокую точность цветового воспроизведения с Delta E ниже двух.

 

В конструкции предусмотрены средства уменьшения влияния синего спектра, а также игровые функции типа встроенного прицела. Подставка позволяет изменять высоту и угол наклона. Подключение производится через DisplayPort, что обеспечивает стабильную работу на сверхвысоких частотах.

 

Разработка заметно отличается от типовых решений на рынке, где стандартными числятся значения от 240 до 360 Гц. В то же время достижение 1000 Гц возможно только с уменьшением разрешения Full HD, что делает модель скорее специализированной для киберспортивных дисциплин, чем повседневным выбором для широкой аудитории. Многие игроки, сосредоточенные на соревновательных режимах, обычно сами снижают графические параметры, чтобы убрать лишние эффекты, поэтому переход на более низкое разрешение вряд ли станет для них препятствием.

 

Philips пока не сообщает, когда именно дисплей поступит в продажу и какова будет его стоимость.


